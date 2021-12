De ce nu s-a salvat Nicolae Ceauşescu în decembrie 1989. Mărturia exclusivă a secretarului personal

Întrebat dacă Nicolae Ceaușescu știa cine e pregătit să îi ia locul în 1989, Constantin Boştină, fostul secretar personal a precizat:

„Sigur că intuia acest lucru. Dar a spus Mihaela Ceaușescu, nepoata acestuia, că se știa de Iliescu şi că Marin Ceaușescu, pe care şi eu l-am cunoscut foarte bine, pentru că am fost ministru industria ușoară şi mergeam la Viena. Fratesu i-a spus că e bine la congresul 14 să facă un pas înapoi şi chiar i-a sugerat să-l pună pe Iliescu că atunci se deconspiră. Se știa că este pregătit înlocuitorul.

Nu întâmplător am primit această misiune ca să vad care sunt mișcările. Realitatea este că la întâlnirea ultimă care a fost a liderilor din țările socialiste în 4 decembrie la Moscova singurul din cei vechi era Ceaușescu. Pentru că nu a înţeles, ceea ce în opinia mea trebuia să înțeleagă.

Şi în carte spun că, din punctul meu de vedere el a făcut mai multe lucruri pentru ţară, decât lucruri rele, care în ultima parte a vieţii s-au accentuat datorită faptului că nu a înțeles să meargă în pas cu evoluția evenimentelor internaționale", a spus Constantin Boştină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu.

„Generalul Vlad mi-a spus să o las mai moale cu Ceaușescu"

Întrebat dacă a înțeles că lucrurile merg în direcția din decembrie 1989, Constantin Boştină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu a spus că generalul Vlad i-a spus "să o lase mai moale cu Ceaușescu", încă din luna mai 1989.

„În perioada cât eu am fost secretar general al lui Ceaușescu generalul Vlad pe vremea aia era șeful aghiotanților. În mai 89 mi-a spus să o las mai moale cu Ceaușescu. Nu am pus întrebări că dacă pui întrebări te complici. Se intenționa să mă pună prim-secretar la Iaşi şi am refuzat. Dacă pui întrebări cazi în plasă.

Mi-am văzut de treabă. Am început să nu mai aplaud atât de mult, am lăsat mai moare diverse chestiuni şi eu le socoteam că nu sunt în regulă, că am avut confruntări chiar cu Nicolae Ceaușescu. Probleme economice", a mai spus Constantin Boştină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu.

Cum s-a planificat lovitura de stat

Întrebat dacă după părerea sa dacă erau mulţi sau puţini din ochiul ciclonului care știau de lovitura de stat, Constantin Boştină a spus că ea s-a dat într-un mod mai specific românesc.

„Lovitura de stat a fost pregătită. Eu am avut ultima discuție cu Iliescu pe 22 decembrie seara, când m-a chemat să vin de la Botoșani şi i-am spus că nu vin. Eu fiind pe linie de stat şi nu de partid nu am fost rejectat. Am fost atras în colectivul care a preluat puterea județeană.

La vreo două ore m-a sunat colonelul Pârcălăbescu să îmi spună că tovarășul preşedinte, deci la ora 17:00 era tovarășul Iliescu şi la două ore era tovarășul preşedinte. Întreb care tovarăș preşedinte şi îmi zice Iliescu. Păi voi acolo aveți deja preşedinte? Şi nu m-am dus la Botoșani", mai explică Constantin Boştină, fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu.

„Generalul Vlad a jucat la dublu, dar nu a crezut că se va ajunge la împușcarea lui Ceaușescu"

„El (n.r generalul Vlad) a jucat la dublu în decembrie 1989. S-a înţeles până la un punct cu Stănculescu. În momentul în acer te apuci tu şi dezarmezi organele de securitate şi le neutralizezi ce faci? Faci jocul celor care au nevoie. În momentul în care ai neutralizat ai creat cale liberă pentru fotoliu", mai spune Constantin Boştină.

