Florin Roman, întrebat dacă Dan Vîlceanu era drogat: "Senzația mea asta a fost" | Filmul bătăii

Bătaie ca pe maidan în Parlament. Dan Vîlceanu a încercat să îl muşte de faţă pe deputatul PNL Florin Roman. Acesta susţine însă că Vîlceanu i-ar fi dat un genunchi în nas, însă fostul ministru neagă acuzaţiile.

Au existat şi martori care au încercat să liniştească spiritele.

Scandalul ar fi pornit după ce Dan Vîlceanu s-ar fi aşezat în băncile destinate deputaţilor din Partidul Naţional Liberal.

"Eu înțeleg că pentru unii poate fi distractiv. Pentru mine nu e", a spus Florin Roman, marţi seară, la Antena 3 CNN.

"Esenţa este că, indiferent ce se discută între colegi, nu se poate ajunge la agresiune fizică. Dar pentru ca lucrurile să fie deplin lămurite, am să vă spun că n-am nimic de ascuns. De asta am și ieșit în fața presei imediat, de asta m-am și dus și am cerut sancțiunile. M-am dus la IML ș.a.m.d.

Ieșeam din sala de plen pentru a vorbi la telefon, moment în care l-am observat pe domnul Vîlceanu așezat pe lucrurile destinate deputaților liberali, lucru interzis de regulament, dânsul fiind un deputat neafiliat. Şi am solicitat să revină la locul domniei sale.

Din acel moment a pornit acel atac înverșunat și vorbe grele", a mai spus Florin Roman la "Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea".

Totul s-a încheiat cu o plângere penală depusă pe numele lui Dan Vîlceanu.

Florin Roman: "A încercat să mă muște, eu m-am ferit"

"A înjurat ca la ușa cortului și practic a venit din spate, m-a agățat de gât și m-a invitat în afara sălii de plen, ca să citez pe domnia sa "la bătaie". În acel moment eu i-am observat fața, i-am observat pupilele dilatate, i-am observat ochii injectați, i-am observat agitația, euforia și mi-am dat seama că dânsul are o altă problemă.

O problemă care din punctul meu de vedere seamănă sau e specifică cu a celor care mai au obiceiul să şi consume diverse lucruri", a opinat Florin Roman.

Întrebat dacă avea sentimentul că Vîlceanu era drogat, Roman a răspuns: "Senzația mea asta a fost".

"A încercat să mă muște, eu m-am ferit. În acel moment dânsul care avea mâna pe gâtul meu, mi-a împins capul în jos, iar în acel moment m-a lovit cu genunchiul fix în față. A fost o lovitură golănească (...).

Se vede momentul în care el lovește și dacă vedeți se vede și pumnul pentru că el lovește ulterior și cu pumnul deasupra capului", a mai spus Florin Roman la Antena 3 CNN.

Dan Vîlceanu neagă însă toate acuzaţiile

Acesta a transmis pentru Antena 3 CNN faptul că totul este un scandal marca Florin Roman, iar în imagini se vede faptul că nu l-a lovit pe deputat. În filmările de pe camerele de supraveghere se observă cum Dan Vîlceanu a încercat să îl muşte de nas pe Florin Roman. Cert este că deputatul s-a întors în plen ţinând o batistă în zona nasului.

După ultimele scandaluri din Parlament, regulamentul a fost modificat, iar aleşii scandalagii riscă diminuarea indemnizaţiei cu până la 50% pentru o perioadă de 6 luni dar şi reducerea timpului discursurilor ţinute în plen la 10 secunde, pentru 3 luni.

Florin Roman a mers la IML pentru a obţine un certificat medico-legal, iar apoi a depus o plângere penală împotriva lui Dan Vîlceanu.