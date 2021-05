Ianis Hagi, despre Gică Popescu: "Este ca tatăl meu"

"Este 'tatăl' meu. Pe ll și soția lui, Luminița, îi văd ca pe părinții mei pentru că am crescut cu ei, pe verișori îi considerăm ca și frați, oriunde mergem, oriunde am fost, am fost împreună, am venit toți la pachet. Ei sunt parte din familie, sunt considerați ca și frați, ca și tată, ca și mamă.

Oricând, la orice oră, orice am avea nevoie eu sau Kira, ei sunt mereu acolo, lângă noi, indiferent pe cine suni. Suntem foarte uniți și așa vom fi toată viața", a mărturisit Ianis.

Povestea de dragoste dintre Gică Popescu și viitoarea soție a început în urma unei întâlniri la un „grătar", acasă la Hagi.

„Am venit în vizită la sora ei, soția lui Gică Hagi, și el era într-o perioadă în care nu prea juca, nu-l băga, îl chemam la mine la grătar să se mai destindă. Soția lui era însărcinată cu primul copil, cu Kira, și îmi spune într-o zi: 'Aș veni, dar este și cumnata mea la mine'", a povestit Gică Popescu la Antena 1.

„Baciul" i-a cerut lui Hagi numărul Luminiței, dar „Regele" l-a pus la treabă pe prietenul său. „Nu-ți dau numărul, descurcă-te! A trebuit să mă descurc și m-am descurcat”, a mai dezvăluit fostul jucător al Craiovei.

Fostul mare fotbalist a cerut-o la scurt timp în căsătorie pe Luminița, care nu a avut reacția așteptată de Gică Popescu.

„La un restaurant în București. Când am cerut-o în căsătorie mi-a zis: 'Dar nu crezi că ar trebui totuși să mai vorbim (n.r. despre căsătorie)?'. Deci nu a sărit la mine în brațe. Eu i-am spus că o să avem timp după aceea să mai vorbim, mulți ani. În 1999 ne-am căsătorit”, a mai precizat Popescu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal