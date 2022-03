Despre ce vorbesc rușii în timpul atacurilor. Interceptări obținute de NYT: ”Oferă acces rar, neprelucrat, la operațiunile unei armate invadatoare”

„Nu este clar de ce unitățile rusești folosesc frecvențe necodificate, dar asta înseamnă că cei care au acces la un receptor radio pot asculta și le pot înregistra discuțiile sau le pot bruia. Am strâns sute de astfel de înregistrări capturate de operatori radio din toată lumea.

Am analizat interceptările radio ale primelor 24 de ore ale ofensivei ruse în Makariv, un oraș situat pe o cale de acces strategică, la 30 de km de Kiev. Aceste interceptări oferă acces rar, neprelucrat, la operațiunile unei armate invadatoare, împiedicată de probleme logistice și de comunicații.”, spun jurnaliștii The New York Times într-un material video.

Jurnaliștii explică cum au stabilit că vocile de pe înregistrări sunt ale soldaților ruși: „Am coroborat aceste transmisiuni radio cu dovezi și mărturii ale martorilor.”

Urmăriți comunicațiile radio obținute de The New York Times în materialul video următor: