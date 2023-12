Radu Tudor, despre Revoluția din 1989: "M-a luat securitatea de acasă, din fața părinților mei, am fost amenințat"

Radu Tudor a povesti în cadrul emisiuni Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN despre experiențele cumplite trăite în timpul studenției, când a fost amenințat de securitate pentru a nu mai spune nimănui ce văzuse în răscoala din Timișoara, din luna a decembrie a anului 1989.

"Ceaușescu își pierduse încrederea în armată. Acuzase toți liderii militari de faptul că nu au făcut o baie de sânge. El avea mai multă încredere în securitate decât în armată. Atmosfera era de ură. Starea de spirit a populației era de surescitarea maximă.

În decembrie '89 eu eram student la Timișoara. Am trăit niște evenimente acolo. În momentul în care am ajuns acasă la Constanța și am povestit unor prieteni ce am văzut acolo, două zile m-a căutat încontinuu securitatea.

Pe data de 20 m-a luat securitatea de acasă, din fața părinților mei, am fost amenințat și mi s-a spus clar că dacă mai spun ce se întâmplă acolo vor fi pe mine.

Alți colegi de ai mei, studenți din Timișoara au fost și ei anchetați. În toată această stare de spirit așteptam să se întâmple ceva. În vuietul acela, spargerea mitingului a fost o speranță că va duce la căderea lui Ceaușescu", a declarat Radu Tudor.