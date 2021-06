Un activist care organizase proteste anti-Lukașenko s-a înjunghiat în gât în sala de tribunal din Minsk

Este vorba despre Stsiapan Latypau, activist care a fost implicat în organizarea de proteste împotriva liderului la putere de 27 de ani în Belarus, Aleksandr Lukașenko.

Înainte de a recurge la gestul extrem, acuzatul a susținut că a fost presat de anchetatori să-și recunoască vina, în caz contrar membrii familiei sale urmând să fie arestați, scrie The Guardian.

Imagini difuzate de Radio Europa Liberă / Radio Liberty îl înfățișează pe Latypau întins în boxa acuzaților și martori care se agită și țipă.

Tentativa de suicid de marți se adaugă numeroaselor alte indicii ale presiunii uriașe exercitate de autorități asupra activiștilor, în timpul represiunii ce s-a accentuat în ultimul an asupra opoziției și presei.

Doar în ultima săptămână, un politician din opoziție a murit în închisoare în condiții misterioase iar un adolescent cercetat pentru proteste a murit după ce s-a aruncat de pe o clădire cu 16 etaje.

Nașa Niva, un canal media independent din Belarus, a relatat că Latypau s-a înjunghiat în gât cu un pix pe care l-a luat de pe un vraf de documente ale instanței într-o pauză a audierii sale.

Activistul era încarcerat din septembrie anul trecut, fiind acuzat de mai multe infracțiuni, între care fraudă.

El a denunțat acuzațiile drept motivate politic.

Înainte de a se înjunghia în gât cu pixul, acuzatul s-a urcat pe o bancă din sala de judecată și a spus: "Dacă nu mă declar vinovat, vor deschide dosare penale familiei și vecinilor mei".

Alte relatări susțin că poliția i-ar fi amenințat familia cu măsuri violente.

Latypau a fost transportat în stare de inconștiență din sala de judecată cu pete vizibile de sânge pe gât și piept.

Anterior, el s-a plâns că a fost închis timp de două luni într-o celulă de penitenciar unde deținuții sunt supuși violențelor și torturii.

Lidera în exil a opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, care trăiește în prezent în Lituania, a comentat noul caz dramatic în centrul căruia se află un opozant al regimului Lukanșenko.

"Acesta este rezultatul terorii, represiunilor și torturilor executate de stat în Belarus. Trebuie să le oprim imediat", a spus ea.

Belarusian activist, political prisoner Stsiapan Latypau cut his throat in the courtroom today. He was threatened with the persecution of his family if he didn't admit himself guilty. This is the result of state terror, repressions,torture in Belarus. We must stop it immediately! pic.twitter.com/oNWn06TjOI