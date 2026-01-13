„Adevăratul șef este încă la putere”. Cine este „Caracatița”, ministrul de Interne din Venezuela, pe care SUA îl vor arestat

Potrivit unor surse, SUA l-au avertizat pe Cabello că va fi următorul care va cădea dacă nu face ce i se cere. Foto: Profimedia Images

„Adevăratul șef este încă la putere”, spun venezuelenii când sunt întrebați despre intervenția prin care SUA l-au capturat pe Nicolas Maduro. Se referă la ministrul de Interne de la Caracas, supranumit „Caracatița”, fost aliat al lui Hugo Chavez, gazda unei emisiuni TV numită „Lovitură cu barosul” și, potrivit multora, adevăratul deținător al puterii în țară, relatează The Guardian. Diosdado Cabello conduce aparatul de securitate al regimului de la Caracas și este poate cea mai temută, detestată și, în anumite cercuri, venerată figură guvernamentală, având o influență care rivalizează cu cea a președintei interimare, Delcy Rodriguez.

Din funcția de ministru de Interne, Cabello controlează poliția și închisorile, iar după trei decenii petrecute în centrul chavismului, tentaculele sale se întind și asupra partidului socialist aflat la putere și asupra întreprinderilor de stat.

În contextul în care Donald Trump cere supunerea Venezuelei, soarta regimului de la Caracas depinde în parte de faptul dacă Cabello, în vârstă de 62 de ani, își va păstra autoritatea și dacă o va folosi pentru a se pleca în fața Washingtonului sau pentru a încerca o contraofensivă.

De la raidul SUA în urma căruia președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost capturat pe 3 ianuarie, Cabello a patrulat prin Caracas alături de bărbați înarmați și a mânuit o bâtă în stilul lui Fred Flintstone în emisiunea sa TV. Potrivit unor surse, SUA l-au avertizat pe Cabello că va fi următorul care va cădea dacă nu face ce i se cere.

„A fost prins cu pantalonii în vine”

Andres Izarra, fost ministru care trăiește acum în exil, crede că răpirea lui Maduro l-a slăbit pe Cabello și că acesta se va supune SUA. „Diosdado este un zombie ambulant. A fost prins cu pantalonii în vine”, a spus Izarra.

Eșecul aparatului de securitate venezuelean de a-l proteja pe Maduro îi lasă lui Cabello puține opțiuni, în afară de a urma linia impusă de Rodriguez și de fratele ei, Jorge, șeful Adunării Naționale, care au cooperat cu administrația Trump, a spus Izarra.

„A fost complet depășit. Adică el este ministrul securității. Și l-au luat pe șeful statului chiar sub nasul lui. Ce naiba? Nu mai are nicio putere. Nu mai are nicio autoritate”, a adăugat fostul ministru.

Un rechizitoriu american și o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Cabello îl constrâng și mai mult, a spus Izarra, care îl cunoaște de mulți ani. „Are pistolul la tâmplă. Ori face ce fac Rodriguez-ii, ori va fi eliminat. Este foarte clar că CIA este peste tot în Venezuela acum și nu le-ar lua mult să-l scoată din joc dacă va fi nevoie”, a explicat el.

Pentru cei care îl urăsc pe ministrul de interne, aceasta este o perspectivă fericită.

„Întotdeauna am crezut că Maduro era un manechin incapabil să ia decizii și că Diosdado era cel care lua deciziile reale. Mulți oameni de pe aici spun: 'Sper să-l prindă pe nenorocitul ăsta de Diosdado – el este adevăratul cap al rețelei'.”, a spus un locuitor al cartierului 23 de Enero din Caracas.

Este o ironie sumbră faptul că, după ani de rivalitate cu Maduro pentru supremație, căderea președintelui îl lasă pe Cabello mai slab, nu mai puternic.

Venezuelenii au remarcat de mult o altă ironie, mai trivială: Diosdado Cabello înseamnă în traducere literală „păr dăruit de Dumnezeu”, însă ministrul este în mare parte chel, iar părul rămas este tuns foarte scurt.

Aliatul lui Hugo Chavez

Născut într-o familie modestă din statul estic Monagas, Cabello s-a alăturat armatei pe vremea când Venezuela era o țară democratică, relativ prosperă și cu legături strânse cu SUA. Însă inegalitatea și criza economică au deschis calea, în 1992, pentru o lovitură de stat eșuată, condusă de mentorul său din armată și co-conspiratorul său, Hugo Chavez.

Lovitura a eșuat, dar Chávez a îmbrățișat ulterior politica electorală și a ajuns la putere în 1998, promițând redistribuirea bogăției printr-o „revoluție bolivariană” care avea să îmbrățișeze ulterior socialismul.

Chavez l-a numit pe camaradul său într-o serie de funcții, de la lider de partid, reglementator al telecomunicațiilor de stat, ministru al infrastructurii, șef de cabinet, vicepreședinte la guvernator al statului Miranda, prin care Cabello și-a construit o rețea de patronaj și și-a câștigat porecla de Caracatița.

Înainte de moartea sa, în 2013, Chavez l-a desemnat pe Maduro drept succesor. Cabello a fost exclus de la președinție, dar și-a menținut baza de putere și vizibilitatea publică. Emisiunea sa TV mobiliza loialiștii partidului, ataca inamicii. De pildă, fostul senator american, actual secretar de stat al SUA, Marco Rubio, a fost numit „Narco Rubio”.

În 2024, Maduro, confruntat cu tulburări după fraudarea alegerilor, l-a numit pe Cabello ministru de Interne pentru a înăbuși disidența. Șeful securității a jurat să-i prindă și să-i pedepsească pe opozanți. „Se ascund ca șobolanii, dar o să-i prindem”, a spus el.

Canada, UE și alte guverne s-au alăturat SUA în impunerea de sancțiuni împotriva lui Cabello pentru presupuse infracțiuni, inclusiv spălare de bani și abuzuri ale drepturilor omului. Washingtonul susține că el coordonează traficul de droguri printr-o rețea militară numită Cartelul Soarelui.

De la înlăturarea lui Maduro, Cabello a cerut sfidare și a pozat alături de polițiști care scandau „mereu loiali, niciodată trădători”. Cu toate acestea, este considerat un pragmatic și știe că libertatea sa depinde de supraviețuirea regimului. „Este un familist, își iubește familia și familia îl iubește foarte mult. Este și un operator politic foarte abil”, a spus Izarra.

Sarcina lui Cabello acum este să proiecteze suficientă forță pentru a intimida oponenții regimului fără a declanșa o nouă lovitură americană care l-ar putea pune în vizor, un echilibru delicat.

Pentru mulți venezueleni, puține lucruri s-au schimbat. „Tipul pe care l-au luat (Maduro n.red) este o marionetă”, a spus un angajat de supermarket în vârstă de 34 de ani din statul Anzoátegui. „Adevăratul șef este încă la putere”, a adăugat el.