Analiză: Giorgia Meloni și Friedrich Mertz sunt noul cuplu de forță al Europei. Emmanuel Macron, lăsat în urmă

4 minute de citit Publicat la 23:37 11 Feb 2026 Modificat la 23:37 11 Feb 2026

În contextul disensiunilor cu Parisul, guvernul cancelarului Friedrich Merz se orientează tot mai mult spre cabinetul Giorgiei Meloni. Foto: Hepta

Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, și Friedrich Merz, liderul guvernului de la Berlin, se profilează drept noul cuplu-forte în politica europeană.

Cei doi își unesc tot mai mult forțele pentru a orienta agenda blocului comunitar, cu riscul de a estompa rolul președintelui francez Emmanuel Macron, arată o analiză a agenției France Presse.

Se așteaptă ca în cadrul summitului liderilor Uniunii Europene programat joi - la care participă și președintele României, Nicușor Dan - lidera de dreaptă și cancelarul conservator german să apere o viziune comună de a stimula competivitatea europeană.

Este cel mai nou semn al cooperării crescânde între Roma și Berlin, care pune sub semnul întrebării axa tradițională franco-germană.

"2026 va fi anul Italiei și al Germaniei'', a declarat Giorgia Meloni luna trecută la un summit cu Friedrich Merz, desfășurat la Roma.

"Intenționăm să facem tot posibilul pentru a consolida o prietenie strategică nu doar pentru națiunile noastre, ci și pentru Europa pe ansamblu", a adăugat ea.

Cei doi șefi de guvern au de mult timp o abordare fermă în materie de imigrație, iar la summitul de la Roma au convenit să-și extindă cooperarea pe toate dosarele, de la comerț la apărare.

Meloni și Merz afișează tot mai des poziții comune

Meloni și Merz au afișat poziții comune pe mai multe subiecte, în ultimele luni.

În ianuarie, în pofida reticenței sale inițiale, premierul italian a ajuns să susțină acordul comercial al UE cu blocul sud-american Mercosur, spre marea satisfacție a Germaniei.

Asta, în timp ce Franța, aliat tradițional al Berlinului, a încercat fără succes să blocheze acordul, presată de protestele fermierilor săi.

Berlinul și Roma au conlucrat pentru ca UE să-și relaxeze interdicția, prevăzută pentru 2035, în cazul mașinilor noi pe benzină și motorină.

Din nou, poziția Franței a fost contrară, dar fără succes.

"Ceea ce aud este că axa franco-germană nu funcționează, iar Meloni și Merz lucrează împreună", a declarat un diplomat european pentru France Press, sub rezerva anonimatului.

La fel ca Franța, Italia și Germania sunt membri fondatori ai UE și aliați în cadrul NATO.

În trecut, Roma și Berlinul au avut adesea dezacorduri, în special în probleme financiare, Germania fiind preocupată de gestionarea bugetului său, în timp ce Italia se lupta cu problema datoriei naționale.

Între timp, Giorgia Meloni s-a străduit să reducă deficitul, în timp ce Friedrich Merz a renunțat la abordarea tradițională, crescând împrumuturile și investițiile și invocând inclusiv pericolul rusesc pentru a-și justifica deciziile.

În domeniul politicii externe, Meloni și Merz au căutat să intre in grațiile președintelui american Donald Trump, în timp ce Macron nu obosește să spună că relația SUA - UE e compromisă sub actuala administrație de la Washington.

"Aș descrie asta ca pe o convergență paralelă. Jocurile sunt făcute. A venit momentul ca cei doi să meargă mai departe decât ceea ce era clasicul cuplu Franța-Germania", estimează Matteo Villa, de la think-tank-ul italian ISPI.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat miercuri într-un interviu pentru cotidianul Il Messaggero că actualul tandem Italia-Germania amintește de legăturile strânse între cele două țări în momentul fondării UE.

"Începe un nou sezon: Italia joacă un rol de prim-plan. Ea dorește să fie una dintre locomotivele UE", a punctat ministrul italian, adăugând că țara sa și Germania sunt "cele mai industrializate țări cu cele mai stabile guverne" din cadrul blocului comunitar.

Macron respinge ideea că ar fi marginalizat

Președintele francez Emmanuel Macron, a cărui țară se află într-o criză politică prelungită de la alegerile anticipate din 2024, a respins orice sugestie că ar fi marginalizat.

Într-un interviu acordat marți mai multor ziare europene, el a susținut că "este normal" ca Roma și Berlinul să-și prezinte propunerile liderilor UE după summitul lor.

"Cuplul franco-german este indispensabil pentru a face să avanseze Europa. Dar, de unul singur, niciodată nu e suficient", a admis Macron.

Președintele francez a mai spus că el și Giorgia Meloni vor organiza propriul summit franco-italian.

Acesta va avea loc, probabil, în luna aprilie la Toulouse, potrivit unor surse diplomatice.

Războiul franco-german pe tema Mercosur a lăsat urme

Relațiile dintre președintele Macron și cancelarul Merz s-au răcit, totuși, notează France Presse.

Unii diplomați recunosc că încercările Franței de a bloca acordul Mercosur au lăsat urme la Bruxelles și în alte state membre, inclusiv în Germania.

În plus, Berlinul se pregătește să abandoneze programul avionului de luptă european FCAS, derulat împreună cu Franța și Spania, dar blocat de luni de zile din cauza tensiunilor între partenerii industriali.

"Prăpastia dintre Paris și Berlin obligă Germania să se îndrepte către alți parteneri", a indicat Thomas Maddock, cercetător la Centre for European Reform de Londres.

Germania s-ar orienta, eventual, spre Programul mondial de luptă aeriană (GCAP) italian, desfășurat în comun cu Regatul Unit și Japonia, potrivit presei europene.

Presa germană relatează, la rândul ei, amploarea crescută a disensiunilor dintre Berlin și Paris.

"Merz știe că, pentru ca Europa să se facă auzită pe scena internațională, are nevoie de parteneri solizi alături. Spre deosebire de Franța, Italia este astăzi o țară cu un guvern stabil și o economie înfloritoare", afirma recent un editorial din tabloidul german Bild.