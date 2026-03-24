Ar putea rachetele iraniene să ajungă până la Londra și Paris? "Dacă reduci greutatea focosului, îi poți extinde raza de acțiune"

Rachetele lansate recent de Iran către baza militară comună SUA–Marea Britanie din Diego Garcia au ridicat semne de întrebare privind raza reală de acțiune a arsenalului iranian, iar experții analizează dacă o parte dintre acestea ar putea, teoretic, să atingă capitale europene precum Londra și Paris, chiar dacă precizia și impactul ar fi limitate, scrie BBC.

Rachete iraniene au încercat să vizeze baza militară comună americano-britanică din Diego Garcia, situată în Oceanul Indian. Două rachete au fost lansate vinerea trecută, una a eșuat, iar cealaltă a fost interceptată, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey.

Diego Garcia se află la aproape 4.000 km de Iran, iar tentativa iraniană a stârnit îngrijorări privind raza de acțiune a rachetelor țării și temeri că Teheranul ar putea viza acum o mare parte din Europa, inclusiv Londra.

Există încă îndoieli cu privire la capacitatea rachetelor iraniene de a ajunge la distanțe atât de mari. Totuși, racheta care a eșuat vinerea trecută a reușit să parcurgă aproximativ 3.000 km de la locul lansării.

Cât de serioasă este, așadar, această amenințare iraniană?

Statele Unite și Marea Britanie ar fi avut indicii clare că Iranul încerca să lovească Diego Garcia. Ele au monitorizat rachetele pe parcursul zborului.

Forța Spațială a SUA este capabilă să detecteze fiecare lansare de rachetă din Iran, de la baza Buckley din Colorado. Anul trecut, BBC a filmat în interiorul centrului de control, unde se poate urmări traiectoria oricărei rachete lansate la nivel global.

Sistemul utilizează sateliți și radare puternice la sol, inclusiv la baza RAF Fylingdales din Marea Britanie, care pot urmări racheta de la lansare până la impact.

Are Iranul rachete cu rază mai lungă de acțiune?

Lansarea, chiar dacă nereușită, sugerează că Iranul nu a fost pe deplin transparent în privința programului său de rachete. Teheranul a susținut anterior că și-a limitat unilateral raza rachetelor la 2.000 kilometri. Însă Israelul afirmă acum că rachetele iraniene au o rază dublă, de până la 4.000 kilometri. Acest lucru ar însemna că nu doar Diego Garcia, ci și mare parte din Europa continentală ar putea fi vizată.

În ciuda declarațiilor oficiale, Iranul este cunoscut de mult timp pentru rachetele sale balistice cu rază scurtă, cu o rază maximă de aproximativ 3.000 kilometri. Acestea sunt cele utilizate frecvent împotriva Israelului și a statelor din Golf în ultimele trei săptămâni.

Înainte de război, se credea că Iranul deținea stocuri de peste 2.000 de rachete balistice cu rază scurtă. În ciuda atacurilor SUA și Israelului asupra acestor arsenale, ele continuă să fie lansate.

Mai puțin clar este programul iranian de rachete balistice cu rază medie, care ar avea o rază cuprinsă între 3.000 și 5.500 kilometri.

Sidharth Kaushal, expert la think tank-ul londonez Royal United Services Institute (RUSI), afirmă că "se știa de mult timp că iranienii aveau un program de rachete balistice cu rază medie înainte de izbucnirea războiului".

El explică această presupunere prin două motive posibile. În primul rând, rachete cu rază mai lungă ar fi necesare dacă Iranul ar dori să dezvolte arme nucleare, lucru negat constant de Teheran, în ciuda acuzațiilor occidentale. În al doilea rând, Iranul a avut nevoie să dezvolte rachete cu rază mai mare pentru propriul program spațial.

Ce rachete a folosit Iranul?

Nu este încă clar ce tip de rachete au fost lansate către baza din Oceanul Indian.

Kaushal spune că ar putea fi o versiune a rachetei Khorramshahr, bazată pe un model nord-coreean cu o singură treaptă. Aceasta are o rază de peste 2.000 kilometri și poate transporta un focos de aproximativ 1,5 tone. Totuși, expertul subliniază că "raza poate fi ușor dublată dacă se folosește un focos mult mai ușor", deși în acest caz pagubele produse bazei din Diego Garcia ar fi fost probabil limitate.

Kaushal a mai spus că este posibil ca Iranul să fi adaptat rachete din programul său spațial. Teheranul a reușit deja să lanseze sateliți, iar rachete precum Qaem 100 au fost considerate dintotdeauna cu utilizare dublă. Cu toate acestea, Iranul nu pare să dețină un număr mare de rachete balistice cu rază medie sau lungă.

SUA și Israelul au vizat deja programul de rachete balistice al Iranului anul trecut, în cadrul eforturilor de a-i distruge capacitățile nucleare. Ce a rămas este în prezent ținta unor noi atacuri.

Faptul că Iranul a lansat doar două rachete către Diego Garcia sugerează că capacitatea sa de lovire la distanță mare este limitată.

Este Londra în raza de acțiune?

Dacă Iranul ar decide să vizeze Europa, există deja unele măsuri de apărare în vigoare.

SUA sunt de mult timp preocupate de riscul rachetelor balistice lansate din Orientul Mijlociu. În timpul administrației Barack Obama, SUA au instalat sisteme de apărare antirachetă în Polonia și România, ca parte a scutului aerian al NATO. Sistemele Aegis Ashore folosesc aceleași interceptoare utilizate în prezent de marina americană pentru a doborî rachete balistice iraniene.

Marea Britanie are însă capacități limitate de apărare împotriva rachetelor balistice, o vulnerabilitate recunoscută în recenta Strategie de Apărare.

Deocamdată, însă, amenințarea pare redusă.

Kaushal spune că este "posibil" ca o rachetă iraniană "să poată ajunge la Londra".

"Raza unei rachete este flexibilă, dacă reduci greutatea focosului, îi poți extinde raza de acțiune", a explicat el pentru BBC. Aceasta înseamnă că nu este "deloc surprinzător" că Iranul ar putea, teoretic, atinge Marea Britanie, dar impactul ar fi limitat. Ar fi vorba despre "un număr mic de rachete balistice convenționale, într-un spațiu aerian bine apărat și destul de imprecise la distanțe foarte mari".

Aceeași opinie este împărtășită de Decker Eveleth, analist la CNA Corporation, o organizație de cercetare din Washington. Există "multe necunoscute legate de design", a spus el. "Pe măsură ce crești raza, racheta ajunge mult mai sus în spațiu, dar asta înseamnă și că revine de la o distanță mai mare, viteza crește și ai nevoie de scuturi termice tot mai performante pentru încărcătură", a explicat el.

El a adăugat că "pe măsură ce crește timpul de zbor, apar erori cumulative în sistemul de ghidaj, iar precizia scade".

"Este adevărat că o rachetă poate ajunge la Londra”, a concluzionat el, "dar nu va putea fi țintită cu mare precizie". "Aș spune că nivelul de risc pentru Londra este destul de scăzut", a adăugat Eveleth.

Justin Crump, din cadrul companiei de intelligence Sibylline, consideră că lecția principală a atacului asupra Diego Garcia nu ține doar de capacitatea rachetelor, ci și de forțele care le lansează. "Iranul este încă capabil să surprindă SUA și Israelul după trei săptămâni de bombardamente. Forțele sale pot fi slăbite, dar nu sunt înfrânte", a declarat el pentru BBC.