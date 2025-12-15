Avertismentul șefei MI6 în privința lui Putin: „Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, trebuie să fim pregătiţi”

Blaise Metreweli a devenit în octombrie a prima femeie şefă a MI6, un rol cunoscut sub numele de cod „C”, în istoria de 116 ani a instituţiei. Foto: Getty Images

Președintele Vladimir Putin prelungește negocierile pentru pace în Ucraina, distorsionează istoria și exportă „haos” în Europa folosind tactici „chiar sub pragul războiului", a avertizat șefa agenției de spionaj britanice MI6, Blaise Metreweli, în primul ei discurs public. Ea a continuat spunând că Rusia reprezintă o ameninţare „agresivă, expansionistă şi revizionistă”, care încă urmăreşte să subjuge Ucraina şi să hărţuiască membrii NATO, relatează Agerpres.

Discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi trimişii preşedintelui american Donald Trump au fost reluate luni la Berlin, după ce partea americană a declarat că s-au făcut „multe progrese” în ceea ce priveşte încheierea conflictului. Metreweli a pus însă la îndoială cât de mult îşi doreşte Putin însuşi pacea.



„Mi se pare înfricoşător că sute de mii de oameni au murit, numărul victimelor crescând în fiecare zi, din cauza distorsiunilor istorice ale lui Putin. El prelungeşte negocierile şi transferă costul războiului asupra propriei populaţii”, a declarat Metreweli, care în octombrie a devenit prima femeie şefă a MI6, un rol cunoscut sub numele de cod „C”, în istoria de 116 ani a instituţiei.



Metreweli a mai afirmat că Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la sprijinul „de durată” al Marii Britanii pentru Ucraina şi că „presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susţinută”.



Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri că este gata să discute despre pace, dar că, dacă Ucraina refuză un acord, forţele Rusiei vor avansa mai departe şi vor ocupa mai mult teritoriu ucrainean.



Metreweli a acuzat, de asemenea, Rusia că foloseşte tactici „chiar sub pragul războiului”, inclusiv atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice, drone care survolează aeroporturi şi baze militare, „activitate agresivă” deasupra mărilor şi sub mări, incendii şi sabotaje, precum şi operaţiuni de propagandă.



„Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, a abordării ruseşti faţă de implicarea internaţională, şi ar trebui să fim pregătiţi ca acest lucru să continue până când Putin va fi forţat să-şi schimbe calculele”, a spus ea.



Rusia neagă în mod regulat acuzaţiile că se află în spatele incidentelor cu drone sau al atacurilor cibernetice care afectează ţările occidentale. De asemenea, neagă orice planuri de a ataca NATO, care a furnizat arme, informaţii şi alte tipuri de asistenţă Ucrainei de la invazia Moscovei din 2022.

Șefa MI5: Roboții și dronele sunt devastatori pe câmpul de luptă

Metreweli a fost anterior şefa departamentului de tehnologie al MI6, cunoscută sub numele de „Q”, iar o mare parte din discursul ei s-a concentrat pe pericolul reprezentat de inovaţiile tehnologice, cum ar fi inteligenţa artificială, biotehnologia şi calculul cuantic.



Aceasta însemna că puterea devenea mai difuză şi imprevizibilă, mutându-se de la state la corporaţii şi, uneori, la indivizi, a spus ea.



„Roboţii şi dronele bazate pe inteligenţă artificială sunt excelenţi pentru producţia la scară largă, dar devastatori pe câmpul de luptă. Descoperirile care vindecă bolile pot crea, de asemenea, noi arme. Şi, pe măsură ce statele se întrec pentru supremaţia tehnologică sau pe măsură ce unii algoritmi devin la fel de puternici ca statele, aceste instrumente hiperpersonalizate ar putea deveni un nou vector de conflict şi control”, a spus ea.



Confruntată cu aceste provocări, ea a declarat că MI6 va prelua un rol mai activ, operativ, „agitându-se să facă lucrurile să se întâmple.” „Ne vom asuma riscuri calculate, acolo unde premiul este semnificativ, iar interesul naţional este clar”, a spus ea. „Nu ne vom coborî niciodată la tacticile adversarilor noştri. Dar trebuie să încercăm să-i depăşim”, a adăugat ea.