China a construit în liniște un imperiu al bateriilor pentru mașini electrice. Noua armă industrială poate schimba echilibrul global

China a petrecut ultimul deceniu transformând bateriile pentru vehicule electrice într-o industrie strategică, iar rezultatul este acum imposibil de ignorat. Cele mai recente date indică faptul că China a concentrat 70,3% din vânzările globale de vehicule cu energie nouă în 2025, potrivit Asia Times.

De la materiile prime până la pachetele finale, producătorii chinezi domină cota de piață globală, stabilesc reperele de preț și dictează tot mai mult unde se va muta următorul val de locuri de muncă din industria auto. Dacă această traiectorie continuă, rivalii nu vor pierde doar vânzări de mașini electrice, ci și controlul asupra tehnologiei-cheie care alimentează automobilul viitorului, potrivit analiștilor de la fastlaneonly.com.

Ceea ce de la distanță pare un simplu avantaj de cost este, în realitate, un sistem industrial construit cu grijă, care se întinde de la minele africane până la gigafabricile europene și la rețelele dense de încărcare de pe piața internă. În timp ce producătorii auto occidentali își încetinesc planurile electrice, iar președintele Donald Trump susține petrolul, ecosistemul chinez al bateriilor își consolidează discret dimensiunea, know-how-ul și influența geopolitică.

Totodată, BYD din China a depășit Tesla, compania lui Elon Musk, devenind cel mai mare vânzător de vehicule electrice (EV) din lume, marcând prima dată când rivalul american este depășit la vânzările anuale.

De la campion intern la superputere globală a bateriilor

Ascensiunea Chinei în domeniul bateriilor începe cu greutatea uriașă a pieței sale interne. Estimările pentru vehiculele cu energie nouă indică anul acesta 28,5 milioane de unități la nivel global, dintre care 19,8 milioane doar în China, iar volumele mondiale sunt așteptate să urce la 42,7 milioane în anii următori.

O asemenea cerere oferă producătorilor chinezi de celule un teren de testare și o bază garantată de consum pe care concurenții din Europa sau Statele Unite nu o pot decât invidia. De aici și decizia factorilor de decizie de la Beijing de a trata bateriile ca pe o prioritate națională, nu ca pe o nișă „verde”.

Pe teren, această strategie s-a tradus într-un cluster industrial dens. Analiștii indică o rețea de furnizori, institute de cercetare și hub-uri logistice care alimentează marii producători de celule. Un studiu recent asupra lanțului valoric arată că, în pofida competiției globale, piața internă chineză este susținută de o cerere locală puternică și de integrare verticală — ceva greu de egalat în altă parte. Pe scurt, China a construit un ecosistem în care bateriile nu sunt un adaos, ci piesa centrală.

CATL, BYD și cifrele din spatele dominației

Cel mai clar indicator al forței acestui ecosistem este „tabela de marcaj”. Din ianuarie până în noiembrie anul trecut, CATL și BYD au instalat împreună 575,2 GWh de baterii pentru vehicule electrice la nivel global, adică 54% din piața mondială.

Alte statistici arată că CATL deține 38,2%, iar BYD 16,7% din instalările globale până în noiembrie — o concentrare de neimaginat în majoritatea sectoarelor industriale. Pe piața internă, controlul este și mai puternic: CATL conduce cu 43%, iar BYD are 20,4%, într-un context în care instalările au crescut cu 40,4% în 2025, potrivit longbridge.com.

Scara de acasă este doar jumătate din poveste. Giganții chinezi ai bateriilor au petrecut ultimul deceniu plantând steaguri industriale în întreaga lume, adesea fără mult zgomot. Datele din industrie arată că firmele chineze au construit sau anunțat 68 de fabrici în afara Chinei, cu CATL, BYD și Gotion în prim-plan. Aceste unități, din Europa până în Asia de Sud-Est, sunt gândite să ocolească tarifele, să securizeze clienți locali și să răspândească tehnici de producție de ultimă generație dincolo de granițele Chinei.

Șocul exporturilor în Europa

Odată consolidată baza de baterii, producătorii auto chinezi au transformat avantajul într-un val de exporturi. Mărcile chineze, susținute de cererea robustă pentru produsele electrificate, au câștigat cotă de piață în detrimentul rivalilor internaționali, exporturile auto ale Chinei atingând niveluri record. În Europa, vânzările de EV-uri chinezești au depășit așteptările, ajutate de o revenire de 43,2% în Germania și de o creștere de peste 30% în Marea Britanie, la peste 700.000 de unități.

Ascensiunea vehiculelor chineze are loc în contextul în care rata globală de penetrare a vehiculelor cu energie nouă a înregistrat un trend de creștere rapidă.

În 2022, aceasta a ajuns la 13%, a crescut la 16% în 2023 și la 19,5% în 2024. Până în trimestrul al patrulea din 2025, rata de penetrare a EV-urilor a urcat la 25,2%, potrivit Global Times.

În aceeași perioadă, rata de penetrare a vehiculelor cu energie nouă în China a fost de 49%, mai mare decât cea din Germania (30%), Regatul Unit (34%) și Statele Unite (7%), dar sub nivelul din Norvegia (76%). Japonia a rămas mult în urmă, cu doar 1,7%.

Din punct de vedere geopolitic, Pentagonul a avertizat recent că războiul modern depinde tot mai mult de baterii. Dronele, laserele, echipamentele de comunicații și armele viitorului funcționează cu baterii. Iar multe dintre ele vin tot din China.

Rivalii tratează tot mai mult metalele pentru baterii ca pe un front strategic. Statele Unite și RDC încearcă să finalizeze acorduri pentru a reduce dependența de China în cobalt și mangan. În același timp, producătorii occidentali ezită în privința extinderii electrice, încetinind planurile exact când rivalii chinezi accelerează. Unii comentatori au numit această retragere una dintre cele mai grave erori strategice din istoria industrială.