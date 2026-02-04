Chipul Giorgiei Meloni de pe fresca bisericii San Lorenzo a fost șters: Oamenii veneau să o vadă, nu să se roage. Nu este acceptabil

Un înger cu trăsăturile Giorgiei Meloni a stârnit polemici după restaurarea unei fresce la Roma. Sursa foto: Hepta

Chipul îngerului de pe fresca restaurată a bisericii San Lorenzo din Lucina, care avea trăsăturile asemănătoare premierului italian Giorgia Meloni, a fost şters la ordinul preotului paroh. Artistul amator care a restaurat pictura, Bruno Valentinetti, a fost citat de Repubblica miercuri spunând că Vaticanul i-a cerut să o şteargă, scrie Agerpres.



Unul dintre cei doi îngeri dintr-o capelă a Bazilicii San Lorenzo din Lucina, aproape de sediul guvernului, arăta aproape identic cu liderul de dreapta în vârstă de 49 de ani, prima femeie premier a Italiei.



Ştirea despre îngerul cu chipul lui Meloni a fost publicată sâmbătă de ziarul de centru-stânga La Repubblica şi a stârnit indignare în rândul figurilor opoziţiei şi iritare din partea cardinalului Baldo Reina, vicar general al diecezei de Roma. Miercuri, la deschiderea bisericii, chipul lui Meloni dispăruse, după ce capul îngerului a fost acoperit cu vopsea.



„Întotdeauna am spus că dacă imaginea cu Meloni se dovedeşte a fi controversată, o vom îndepărta. Am avut o procesiune de oameni care au venit să o vadă în loc să asculte Liturghia sau să se roage. Nu este acceptabil”, a declarat preotul bisericii, Daniele Micheletti, pentru agenţia de ştiri italiană ANSA.

Artistul amator care a restaurat pictura, Bruno Valentinetti, a fost citat de Repubblica miercuri spunând că Vaticanul i-a cerut să o şteargă. Un purtător de cuvânt al Sfântului Scaun a refuzat să comenteze. Episcopia Romei a declarat că va publica o declaraţie ulterior.



Sâmbătă, cardinalul Reina şi-a exprimat „amărăciunea” faţă de incident, a ordonat o anchetă şi a avertizat că „imaginile de artă sacră şi tradiţie creştină nu pot fi utilizate sau exploatate în mod abuziv”.



Ministerul italian al Culturii a anunţat, de asemenea, o anchetă, în timp ce Meloni a râs de incident. Ea a postat o imagine cu fresca pe Instagram, însoţită de comentariul: „Nu, cu siguranţă nu arăt ca un înger” şi un emoji care râde.