Anchetă de proporții în Italia după scandalul frescei restaurate cu un înger care seamănă cu Giorgia Meloni

G.M.
2 minute de citit Publicat la 08:25 04 Feb 2026 Modificat la 09:10 04 Feb 2026
colaj 2 poze in care apar Giorgia Meloni si îngerul cu trăsăturile premierului Italiei, după ce a fost restaurată o frescă de la Roma
Un înger cu trăsăturile Giorgiei Meloni a stârnit polemici după restaurarea unei fresce la Roma. Sursa colaj foto: Hepta

Oficiali ai bisericii și ai guvernului din Italia au deschis o anchetă după ce au apărut acuzații că chipul unui înger de pe o frescă recent restaurată a unei bazilici din Roma pare să aibă trăsăturile premierului italian, Giorgia Melonia, scrie BBC. Ministerul Culturii din Italia a trimis inspectori să verifice lucrarea dintr-o capelă a Basilicii St Lawrence in Lucina, iar Dieceza de Roma și-a exprimat „dezamăgirea” și a adăugat că va găsi vinovatul.

Artistul Bruno Valentinetti a declarat că a făcut doar restaurarea frescei pe care el însuși a pictat-o în anul 2000 și a negat că ar fi folosit-o pe Meloni ca model pentru înger. Valentinetti, în vârstă de 83 de ani, a respins acuzațiile. „Fața restaurată este cea care a fost pictată acum 25 de ani”, a spus el, potrivit agenției de presă AGI. „Cine spune că seamănă cu Meloni?”

Meloni a reacționat pe Instagram, spunând că „sigur nu este ca un înger”, alături de un emoji care râde.

Anchetă de proporții în Italia după scandalul frescei restaurate cu un înger care seamănă cu Giorgia Meloni 1043360
› Vezi galeria foto ‹

Asemănarea a fost semnalată pentru prima dată sâmbătă de ziarul italian La Repubblica, care a publicat imagini „înainte și după” ale frescei și a susținut că îngerul care ține o hartă a Italiei arăta înainte ca „un heruvim obișnuit”.

Preotul paroh a spus că picturile au fost doar retușate după pagube provocate recent de inundații, dar a adăugat că, oricum, nu „înțelege întreaga agitația”.  

Partidele de opoziție au cerut rapid o anchetă. Irene Manzi, din Partidul Democrat, a numit situația „inacceptabilă”, iar Mișcarea Cinci Stele a spus că arta nu trebuie să devină „un instrument de propagandă”, indiferent dacă o înfățișează sau nu pe Meloni.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a cerut ca „specialiști tehnici” să inspecteze pictura „pentru a stabili natura intervenției” și pentru a decide pașii următori.

Dieceza de Roma a spus, între timp, că știa despre restaurare, dar că i s-a comunicat că nu se va adăuga și nu se va schimba nimic. „Modificarea feței heruvimului a fost inițiativa decoratorului și nu a fost comunicată autorităților competente”, a transmis dieceza într-un comunicat distribuit de agenția de presă Ansa.

Ulterior, a precizat că vicarul Papei pentru Dieceza de Roma, cardinalul Baldo Reina, va începe imediat o anchetă „responsabilii”.

Dieceza a mai comunicat că acesta „se delimitează de declarațiile monseniorului Micheletti și își exprimă dezamăgirea față de ce s-a întâmplat”, reafirmând „angajamentul pentru protejarea patrimoniului său artistic și spiritual” împotriva folosirii greșite sau a exploatării.

 

Etichete: Giorgia Meloni biserica ancheta Italia pictura

