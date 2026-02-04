Anchetă de proporții în Italia după scandalul frescei restaurate cu un înger care seamănă cu Giorgia Meloni

Un înger cu trăsăturile Giorgiei Meloni a stârnit polemici după restaurarea unei fresce la Roma. Sursa colaj foto: Hepta

Oficiali ai bisericii și ai guvernului din Italia au deschis o anchetă după ce au apărut acuzații că chipul unui înger de pe o frescă recent restaurată a unei bazilici din Roma pare să aibă trăsăturile premierului italian, Giorgia Melonia, scrie BBC. Ministerul Culturii din Italia a trimis inspectori să verifice lucrarea dintr-o capelă a Basilicii St Lawrence in Lucina, iar Dieceza de Roma și-a exprimat „dezamăgirea” și a adăugat că va găsi vinovatul.

Artistul Bruno Valentinetti a declarat că a făcut doar restaurarea frescei pe care el însuși a pictat-o în anul 2000 și a negat că ar fi folosit-o pe Meloni ca model pentru înger. Valentinetti, în vârstă de 83 de ani, a respins acuzațiile. „Fața restaurată este cea care a fost pictată acum 25 de ani”, a spus el, potrivit agenției de presă AGI. „Cine spune că seamănă cu Meloni?”

Meloni a reacționat pe Instagram, spunând că „sigur nu este ca un înger”, alături de un emoji care râde.

Asemănarea a fost semnalată pentru prima dată sâmbătă de ziarul italian La Repubblica, care a publicat imagini „înainte și după” ale frescei și a susținut că îngerul care ține o hartă a Italiei arăta înainte ca „un heruvim obișnuit”.

Preotul paroh a spus că picturile au fost doar retușate după pagube provocate recent de inundații, dar a adăugat că, oricum, nu „înțelege întreaga agitația”.

Partidele de opoziție au cerut rapid o anchetă. Irene Manzi, din Partidul Democrat, a numit situația „inacceptabilă”, iar Mișcarea Cinci Stele a spus că arta nu trebuie să devină „un instrument de propagandă”, indiferent dacă o înfățișează sau nu pe Meloni.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a cerut ca „specialiști tehnici” să inspecteze pictura „pentru a stabili natura intervenției” și pentru a decide pașii următori.

Dieceza de Roma a spus, între timp, că știa despre restaurare, dar că i s-a comunicat că nu se va adăuga și nu se va schimba nimic. „Modificarea feței heruvimului a fost inițiativa decoratorului și nu a fost comunicată autorităților competente”, a transmis dieceza într-un comunicat distribuit de agenția de presă Ansa.

Ulterior, a precizat că vicarul Papei pentru Dieceza de Roma, cardinalul Baldo Reina, va începe imediat o anchetă „responsabilii”.

Dieceza a mai comunicat că acesta „se delimitează de declarațiile monseniorului Micheletti și își exprimă dezamăgirea față de ce s-a întâmplat”, reafirmând „angajamentul pentru protejarea patrimoniului său artistic și spiritual” împotriva folosirii greșite sau a exploatării.