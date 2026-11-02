Congresmanul american care iubește micii, sarmalele și are o soție româncă. „Cred că România joacă un rol esențial”

7 minute de citit Publicat la 23:49 02 Noi 2026 Modificat la 23:49 02 Noi 2026

Mike și Doina Lawler. sursa: captură video Antena 3 CNN

Cu o zi înainte de alegerile care pot schimba echilibrul de putere de la Washington, congresmanul republican Mike Lawler, care candidează pentru al treilea mandat în Congresul american, ne-a deschis ușa casei sale din New York alături de soția lui, Doina Lawler, născută în Republica Moldova și cetățean român. Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, cei doi au vorbit despre războiul din Ucraina, pe care Mike Lawler îl pune în întregime pe seama lui Vladimir Putin, despre viitorul trupelor americane pe flancul estic și despre rolul României în NATO; dar și despre viața de familie, despre ziua în care a început invazia rusă, când Doina era însărcinată în luna a noua, și despre mâncarea românească pe care congresmanul o enumeră fără ezitare: mici, mămăligă, sarmale. Și borș.

Avem alegerile de la jumătatea mandatului, care sunt foarte importante pentru Statele Unite. Dar de ce sunt importante și pentru Europa?

Mike Lawler: Ce se întâmplă în Statele Unite contează atunci când este vorba de politică externă și, sigur, relația dintre Statele Unite și Europa este esențială pentru o lume liberă și pentru a combate influența Rusiei, Iranului și Chinei, de formă malițioasă.

Așadar, ce se întâmplă în America în ceea ce privește alegerile, cu siguranță are și un impact direct asupra politicilor externe și a ceea ce se întâmplă în jurul acestora.

Înțelegem la ce vă referiți. Domnule congresman, aveți în prezent pe masă toate datele. Ce așteptări aveți pentru ziua de mâine?

Mike Lawler: Sunt încrezător în ceea ce privește poziția noastră. Știu că vom avea succes în cursa din districtul meu, care va determina controlul în Congres, și am sfidat de multe ori șansele, câștigând un district de doi la unu într-un district democratic, ca republican.

Așadar, încercăm să fim omniprezenți în comunitate, să interacționez cu alegătorii și să le ofer rezultate concrete. Și asta am făcut, am deservit foarte mult la nivel național, dar și în comisii externe.

Vedem politici de substanță, în primul rând, pe care le-am susținut, dar vrem să întoarcem aceste resurse esențiale în district și să dăm legi care influențează direct alegătorii.

Domnule congresman, acum doi ani, când a fost ales domnul președinte Trump, a promis pace în Europa, între Rusia și Ucraina. Și vă imaginați cât de important este pentru noi să avem pace în această parte a lumii. Și în acest weekend am avut drone care au intrat în spațiul României. Credeți că președintele Trump poate să asigure o pace de durată în Europa și cum ar putea să influențeze alegerile în acest sens?

Mike Lawler: Vladimir Putin este cel mai mare impediment față de pace atunci când este vorba de Ucraina. Doar el este responsabil de război, de ce s-a întâmplat și de sutele de mii de vieți care au fost pierdute inutil, și va trebui, într-un final, să cedeze.

Sigur, ce vrem? Ca războiul să se oprească. Președintele a spus de mai multe ori că dorește încetarea acestui război, dar este răspunderea lui Putin să se retragă și să oprească atacurile cu drone și uciderea absolut inutilă a ucrainenilor.

Rusia pierde 30.000 de soldați pe lună, iar durata de viață pe front, pe linia întâi, a unui soldat rus este de 17 minute.

Și din cauza mașinăriei de propagandă din Rusia îmi dau seama că mulți cetățeni ruși nu știu, nu înțeleg ce se întâmplă efectiv la firul ierbii, ci își pierd oamenii pentru un război inutil, care, în ultimă instanță, nu va duce la succes sau existență.

Așadar, trebuie să se oprească și am încercat să punem presiune economică pe Rusia. Am aprobat legea privind sancțiunile și, pe măsură ce trecem de aceste alegeri, va fi esențial să continuăm să punem presiune pe Rusia și să ne ținem de ceea ce am spus că facem.

Dacă vorbiți de trupe, sunt foarte multe îngrijorări că Statele Unite ar putea reduce numărul de americani, de soldați americani din Europa, de pe flancul estic. Președintele nostru a spus presei internaționale că România poate să susțină o parte dintre costuri pentru soldații americani. Credeți, în aceste condiții, că acest risc mai există?

Mike Lawler: Eu cred într-o alianță NATO puternică și este esențial să existe un parteneriat, iar în acest parteneriat toată lumea trebuie să suporte costurile.

Și Statele Unite, în mod evident, a depus eforturi de peste 80 de ani să susțină Europa, să o protejeze în parteneriat cu Europa. Și acum, când amenințările la nivel mondial sunt atât de notabile – alianța dintre China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, care încearcă să destabilizeze, să submineze lumea liberă –, este absolut imperios necesar ca Europa să colaboreze cu Statele Unite îndeaproape, să crească investițiile în apărare, așa cum a promovat și președintele (5% din PIB), dar să colaboreze mult mai îndeaproape, inclusiv în problema Iranului, pentru că toată lumea trebuie să recunoască că politica externă nu se întâmplă izolat.

Nu e doar Rusia care a invadat Ucraina, ci și Iranul, care dă drone Rusiei, Coreea de Nord, care trimite soldați Rusiei, și China, care finanțează atât de multe probleme pe mapamond, inclusiv Hezbollah, Hamas, Houthi; toate acestea sunt corelate.

Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu clar influențează și Europa. Și aici vine și frustrarea președintelui: nu a fost un drum cu dublu sens, dacă vreți, în ceea ce privește împărțirea costurilor.

România oferă bazele din țara noastră pentru alimentarea aeronavelor în acest război, pentru a ajuta Statele Unite să elimine acest risc. Doamna Lawler, cred că înțelegeți România și, desigur, ne uităm la aceste pericole pe care le resimțim cu toții. Nu știu dacă știți, dar chiar zilele trecute, Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă tocmai din cauza acestor atacuri. Care este mesajul dumneavoastră și ce gând aveți pentru cei de acasă?

Doina Lawler: Eu vorbesc cu fratele meu chiar foarte des pe această temă. Majoritatea rudelor mele sunt în Moldova și în România. Sigur că nu înțeleg pe pielea mea ceea ce simt ei, dar sunt empatică la ceea ce se întâmplă pentru toată lumea.

Îmi amintesc foarte bine ziua când a început războiul, în 2022. Eram însărcinată în luna a noua și mama mea trebuia să vină să mă ajute, dar toate lucrurile s-au oprit.

E teribil, sper ca omorul să înceteze, sper ca viețile să fie salvate și sper ca lumea din zona respectivă, în special din Moldova și România, să fie mai optimistă despre viața lor, să-și reconstruiască viața spre bine.

Așa că sfârșitul acestui război sper să vină curând.

Eu aș vrea să vă întreb, pentru că v-am văzut foarte implicată în toate activitățile ce țin de campanie și știm că nu e o muncă ușoară. Ne spuneați mai devreme că aveți două fetițe mici. Cum împărțiți această muncă? Cum gestionați timpul?

Doina Lawler: Noi avem două fete, Juliana și Elisabeth, de 4 ani jumate și 2 ani. Avem un ajutor foarte mare din partea părinților mei, care sunt temporar aici ca să ne ajute, în condițiile jobului soțului meu.

Suntem foarte recunoscători părinților mei pentru ajutor. În același timp, eu am un job full-time, iar soțul meu are un job unde aproape tot ce face este doar muncă.

Îl susținem cum putem, familia ne susține foarte mult. În același timp, în condițiile rețelelor sociale, încercăm să ne protejăm copiii.

Copiii noștri nu au acces la TV sau social media și stăm așa, mai izolați. Îl încurajăm pe soțul meu și facem ce putem ca el să fie într-un spațiu moral adecvat.

Înțeleg că și mâncarea românească ajută mult. Care este preparatul preferat?

Mike Lawler: Mici, mămăligă, sarmale! Zeama, borșul.

Dat fiind parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, cum credeți că putem să îi dăm mai multă putere, să îmbunătățim relațiile cu Statele Unite?

Mike Lawler: Cred că România joacă un rol esențial în Europa de Est și, desigur, nu doar prin relația pe care o are cu Moldova și cu Ucraina, dar este o parte esențială din NATO și din alianța strategică, alianța economică și așa mai departe.

Cred că România poate să continue să joace un rol mai important. Este important pentru Statele Unite și pentru România ca România să continue să clădească și mai puternic această relație decât este în prezent și să continue să combată influența malignă a Rusiei în Europa de Est, pentru că știm care este obiectivul lui Putin, și nu este să se oprească la granița Ucrainei; dacă va avea ocazia, va merge și mai departe, inclusiv spre Moldova.

Așadar, este imperios necesar să ne concentrăm pe consolidarea acestei relații și de aceea am avut o relație atât de bună cu ambasadorul României, care se descurcă excelent, dar și cu ambasadorul Moldovei, pentru a continua aceste relații puternice.

Și diaspora din Statele Unite este în creștere. Este un lucru evident.

A vorbit soțul dumneavoastră de diaspora, care e importantă. Am vorbit și noi cu mulți oameni, unii dintre ei oameni de afaceri români aici, în New York, cu afaceri impresionante, de miliarde de euro. Eu aș vrea să le transmiteți un mesaj celor de acasă, pentru că dumneavoastră ați trecut, practic, prin etapele acestea. Veniți de acasă, veniți de la noi și iată-vă aici, în Statele Unite, cu speranțe mari, cu un soț care este la al treilea mandat în Congres. Ce mesaj aveți pentru cei de acasă?

Doina Lawler: Fiți optimiști, sperați la o zi mai bună! Atâta timp cât Moldova și România au un partener strategic în SUA, lucrurile vor merge spre bine. Sper ca generația viitoare să aibă un viitor mai bun.