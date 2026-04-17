Criză de frigidere și aspiratoare în Rusia, din cauza războiului din Iran. „Importurile, practic, s-au oprit”

Frigidere într-un magazin de electrocasnice din Samara, Rusia, imagine de arhivă. Foto: Profimedia Images

În Rusia, a crescut „semnificativ” timpul de livrare pe piață a produselor electrocasnice europene, precum Siemens, Bosch, AEG, Miele ori Dyson. Astfel, de la sfârșitul lunii februarie, timpul de livrare a crescut de până la trei ori, în vreme ce costurile cu transportul cu până la 200%, au declarat pentru publicația Izvestia mai mulți comercianți ruși, conform The Moscow Times.

Cauza acestor perturbări majore în aprovizionarea cu electrocasnice o reprezintă războiul din Iran.

Astfel, până în prezent, Dubaiul era un important centru logistic pentru piața de frigidere și electrocasnice destinate Rusiei -Până la 70% din aceste produse europene ajungeau în Rusia via Dubai și Emiratele Arabe Unite (EAU).

„Costurile logistice pentru livrările prin EAU au fost mai mici decât prin alte surse de import, cum ar fi Turcia”, a declarat un oficial rus citat de Izvestia.

Pe lângă electrocasnice, Rusia mai importa prin EAU inclusiv aparatură electronică sau smartphone-uri, inclusiv Iphone.

„Practic, toate importurile s-au oprit”, a confirmat sursa citată.

În prezent, importatorii ruși caută acum rute alternative, dar avertizează că prețurile acestor produse se vor scumpi, ca urmare a creșterii costurilor carburanților și de transport.

Astfel, până la finele lunii mai se estimează că aparatele electrocasnice vor fi cu 10-15% mai scumpe pe piața din Rusia.

„Din cauza răboiului din Orientul Mijlociu, logistica este grav perturbată, iar presiunea asupra sancțiunilor persistă. Acest lucru are un impact negativ asupra aprovizionării cu electrocasnice către Rusia. Nu se știe cât vor dura aceste probleme logistice”, a declarat Anton Guskov, purtător de cuvânt al Asociației Producătorilor și Vânzătorilor de Electronice din Rusia.