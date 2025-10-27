Cum se pregătește Japonia pentru vizita lui Donald Trump: mingi de golf aurite şi camionete americane

Premierul Japoniei intenţionează să-i ofere lui Trump o crosă de golf utilizată odată de Shinzo Abe, împreună cu mingi de golf acoperite cu foiţă de aur. Foto: Getty Images

Noul guvern de la Tokyo depune eforturi considerabile pentru a construi relații de prietenie cu Donald Trump înaintea vizitei președintelui american, care se află într-un turneu în Asia. Astfel, 18.000 de agenți de poliție vor fi desfășurați în capitala Japoniei în cele trei zile în care liderul SUA se va afla acolo. Totodată, ministrul Transporturilor pregătește o expoziție de camionete americane, iar noul premier nipon îi va face cadou o crosă de golf care i-a aparținut lui Shinzo Abe, cu care Trump a avut o relație apropiată, relatează Agerpres.

Un vast dispozitiv de securitate compus din circa 18.000 de agenţi de poliţie a fost desfăşurat la Tokyo înainte de sosirea preşedintelui american, a cărui vizită de trei zile va începe cu o primire la Împăratul Naruhito.



Potrivit postului de televiziune NHK, Ministerul Transporturilor japonez intenţionează cu această ocazie să desfăşoare o expoziţie de camionete americane de mari dimensiuni, într-o aluzie evidentă la nemulţumirea lui Trump că Japonia ar importa un număr foarte redus de maşini fabricate în SUA.



Camionetele, conform NHK, vor fi expuse în faţa clădirii unde va avea loc întâlnirea de marţi cu noua şefă conservatoare a guvernului nipon, Sanae Takaichi, aleasă de parlament în 20 octombrie.



Takaichi - considerată protejata fostului premier Shinzo Abe, asasinat în 2022 - împărtăşeşte opiniile naţionaliste şi reformiste ale lui Abe şi se aşteaptă să beneficieze de relaţiile de prietenie strânse ale acestuia cu Donald Trump.



Trump, care a vizitat de trei ori Japonia în timpul primului său mandat, a jucat adeseori golf cu Abe, iar cei doi au urmărit împreună lupte de sumo.



Potrivit NHK, Takaichi intenţionează să-i ofere lui Trump o crosă de golf utilizată odată de Shinzo Abe, împreună cu mingi de golf acoperite cu foiţă de aur.