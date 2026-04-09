De la război la vreme: Un „Super El Niño” ar putea duce la noi scumpiri și insecuritate alimentară pentru încă 45 de milioane de oameni

ONU estimează că numărul persoanelor care se confruntă cu foamete acută ar putea crește cu 45 de milioane dacă războiul cu Iranul continuă după luna iunie. Foto: Getty Images

Fermierii suferă deja din cauza majorărilor de prețuri la combustibili și îngrășăminte din cauza războiului din Iran, iar un fenomen meteorologic, un El Niño neobișnuit de puternic, așteptat mai târziu în acest an, ar putea duce la explozii ale prețurilor la alimente, penurie și insecuritate alimentară pentru încă 45 de milioane de oameni, relatează CNBC. Consecințele ar fi globale și pot fi combătute doar prin colaborare internațională pentru tranziția rapidă la energia verde, avertizează experții.

Climatologii avertizează că devine din ce în ce mai probabil ca un fenomen El Niño care încălzește planeta să se formeze în lunile următoare. Meteorologii americani estimează o probabilitate de unu din trei pentru apariția unui eveniment meteorologic „puternic” în perioada octombrie–decembrie.

Modelele climatice europene indică o probabilitate și mai mare pentru un El Niño foarte puternic sau „super El Niño”, deși așa-numita barieră de primăvară înseamnă că aceste prognoze pot fi inexacte.

El Niño este recunoscut pe scară largă ca fiind încălzirea temperaturii la suprafața mării, care apare în mod natural o dată la câțiva ani. Un astfel de fenomen este declarat atunci când temperaturile mării în Pacificul tropical estic cresc cu 0,5 grade Celsius peste media pe termen lung.

Un super El Niño, care nu are o categorie științifică oficială, se referă la o fază excepțional de puternică a oscilației sudice El Niño, atunci când temperaturile la suprafața mării în Pacificul estic cresc cu cel puțin 2 grade Celsius peste normal.

Presiuni din două direcții: vremea și războaiele

Chris Jaccarini, analist senior în domeniul alimentației și agriculturii la Energy and Climate Intelligence Unit, a declarat că anul 2026 se conturează ca un nou an în care riscurile generate de conflicte și climă devin o realitate costisitoare.

„Prețurile alimentelor sunt presate din ambele direcții: de fenomene climatice extreme care perturbă producția în marile regiuni agricole și de un sistem alimentar încă dependent de combustibili fosili, expus astfel la creșteri ale costurilor cu gazele, îngrășămintele, transportul și ambalarea”, a declarat Jaccarini pentru CNBC.

„De aceea perspectiva unui El Niño puternic contează”, a continuat el. „Poate amplifica riscurile meteorologice într-un climat deja destabilizat de emisiile umane, agravând inflația alimentată de prețurile ridicate ale combustibililor fosili.”

Unele materii prime sunt deosebit de expuse acestui fenomen, El Niño exercitând de obicei presiuni de creștere asupra prețurilor la cacao, uleiuri alimentare, orez și zahăr, a spus Jaccarini. El a menționat și riscuri mai largi pentru alte produse legate de zonele tropicale, precum bananele, ceaiul, cafeaua, ciocolata și carnea provenită din animale hrănite cu soia.

Așteptările privind revenirea El Niño vin după un fenomen La Niña care a durat mai mulți ani și care, în general, reduce temperaturile globale comparativ cu anii obișnuiți.

Fermierii, afectați puternic de blocarea Strâmtorii Ormuz

Prețurile la petrol și gaze, precum și costurile îngrășămintelor, au crescut vertiginos din cauza războiului cu Iranul, care a perturbat grav transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică ce leagă Golful Persic de Golful Oman.

Aproximativ o treime din comerțul global de îngrășăminte transportate pe mare trece, în mod normal, prin Strâmtoarea Ormuz, însă traficul maritim aproape s-a oprit după ce SUA și Israel au lansat lovituri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie.

Liderii mondiali au salutat miercuri anunțul unui armistițiu temporar între SUA și Iran, deși experții au declarat pentru CNBC că acordul nu oferă o cale clară către pace, iar perturbările provocate de săptămâni de atacuri vor avea efecte de durată.

Creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte vine în contextul începerii sezonului de plantare în SUA, amplificând temerile fermierilor americani privind creșterea prețurilor alimentelor și scăderea producției agricole.

Situația este similară și în România, unde ministrul Agriculturii a avertizat că 3 milioane de hectare, cultura de primăvară, ar putea rămâne neînsemânțate din cauza majorării costurilor, care au ajuns la un nivel insuportabil pentru agricultori.

Prețul îngrășămintelor, în România, a crescut cu aproximativ 60% în ultimele luni, de la 2.700 de lei pe tonă în decembrie 2025 la peste 4.300 de lei pe tonă, iar mecanismele de creditare și garantare pentru fermieri sunt, „în practică, blocate”.

Fiecare creștere a prețurilor la energie alimentează inevitabil temerile privind scumpirea alimentelor, deoarece producția de îngrășăminte consumă multă energie, iar gazul natural este utilizat pentru obținerea unor substanțe chimice, potrivit lui Paul Donovan de la UBS.

„Totuși, prețurile mai mari ale îngrășămintelor s-ar putea să nu fie cea mai mare amenințare pentru agricultură în acest an. 2026 ar putea aduce un super El Niño. În acest caz, seceta și lipsa apei ar putea conta mai mult decât deficitul de azot”, a spus Donovan într-o analiză publicată la sfârșitul lunii martie.

Riscuri semnificative

O analiză publicată luna trecută de World Food Programme (Programul Alimentar Mondial al ONU) avertizează că numărul persoanelor afectate de insecuritate alimentară la nivel global ar putea ajunge la niveluri similare celor de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

WFP estimează că numărul persoanelor care se confruntă cu foamete acută ar putea crește cu 45 de milioane dacă războiul cu Iranul continuă după luna iunie și prețul petrolului rămâne peste 100 de dolari pe baril. Aceștia s-ar adăuga celor 318 milioane de oameni care deja suferă de insecuritate alimentară.

Dawid Heyl, co-manager de portofoliu pentru resurse naturale globale la Ninety One, a declarat că perspectiva unui fenomen El Niño reprezintă un risc pentru producția globală de alimente, însă amploarea acestuia depinde de momentul apariției, intensitatea și durata fenomenului.

„Am spus asta multor colegi și oricui voia să asculte, dar nu eram foarte îngrijorat de conflictul Rusia–Ucraina în ceea ce privește inflația alimentară.

Sunt mult mai îngrijorat de această dată de războiul cu Iranul, din cauza impactului asupra azotului, producției de îngrășăminte și disponibilității acestora”, a declarat Heyl pentru CNBC.

Întrebat despre posibilitatea apariției unui El Niño puternic pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Heyl a spus: „Dacă ai doi factori negativi care se combină, atunci situația poate deveni cu adevărat dificilă.”

Țări precum India, Australia, Brazilia și Argentina ar putea fi puternic afectate de El Niño, a spus Heyl, deși din motive diferite.

Între timp, Uniunea Europeană a avertizat la începutul acestei luni că un fenomen El Niño mai târziu în acest an amenință nord-vestul Etiopiei, Sudanul de Sud și Sudanul cu condiții de secetă, „reprezentând un risc semnificativ pentru sezonul agricol principal”.

Colaborare internațională pentru securitate alimentară

Pentru Jaccarini, de la Energy and Climate Intelligence Unit, soluția pentru temerile tot mai mari legate de securitatea alimentară constă în recunoașterea faptului că riscurile la adresa sistemului alimentar global nu vor dispărea prea curând.

„În condițiile în care parteneriatele geopolitice tradiționale sunt sub presiune, colaborarea internațională este mai importantă ca niciodată. Reducerea volatilității prețurilor alimentelor depinde de atingerea obiectivului de emisii nete zero împreună.

Finanțarea climatică din partea țărilor bogate către statele producătoare cu capacitate redusă de adaptare ajută fermierii să se adapteze la impactul climatic și să își protejeze culturile și mijloacele de tra”, a spus Jaccarini.