Decodificarea mesajelor trimise de Macron lui Trump. Politico: Ce i-a spus și ce a vrut, de fapt, să spună

4 minute de citit Publicat la 22:38 20 Ian 2026 Modificat la 22:41 20 Ian 2026

Donald Trump a publicat, marți, mesajele trimise de Emmanuel Macron. Foto: GettyImages

Afinitatea președintelui SUA Donald Trump de a face capturi de ecran ale mesajelor sale cu președinții și prim-miniștrii, oferă un nivel extraordinar de perspectivă asupra modului în care jucătorii puternici încearcă să-l curteze pe Trump. Mesajele președintelui francez, dezvăluite marți de Donald Trump, arată o perspectivă mai profundă despre starea ordinii geopolitice, scrie Politico.

În mesajele trimise lui Donald Trump, Macron spune că nu înțelege strategia americană în ceea ce privește Groenlanda, pe care Trump amenință să o preia în detrimentul relațiilor transatlantice. Președintele francez se oferă, de asemenea, să organizeze o reuniune G7 la Paris - după ce Trump pleacă de la Davos, unde participă la ediția din acest an a Forumului Economic Mondial - cu alți câțiva actori majori, inclusiv cu Rusia. Macron îl invită apoi pe Trump la cină la Paris, joi.

Mesajul pare destul de simplu, dar textul trimis de Macron și ambiția lui Trump arată un context mult mai profund despre starea ordinii geopolitice.

Prietenie

Ce as pus Macron: „Prietenul meu”

Ce înseamnă: Președintele francez îl numește pe președintele Trump „prietenul său”, așa cum a făcut-o public. Iar unele întâlniri dintre lideri au decurs bine.

Însă cei doi se bucură în cel mai bun caz de o relație schimbătoare, printre întâlniri tensionate și ironii ale lui Trump la adresa eforturilor și energiei diplomatice a lui Macron.

Luni seară, președintele SUA nu a manifestat prea multă afecțiune pentru Macron după ce acesta a refuzat să se alăture „Consiliului de Pace” al Washingtonului pentru tranziția din Gaza.

„Ei bine, nimeni nu-l vrea pentru că va pleca din funcție foarte curând”, a declarat Trump reporterilor.

Apoi a amenințat că va aplica taxe vamale de 200% vinurilor și șampaniilor franceze.

Siria

Ce a spus Macron: „Suntem întru totul la curent cu situația din Siria ”

Ce înseamnă: Siria este, fără îndoială, o zonă de acord pentru cei doi. Ambii îl susțin pe fostul membru Al-Qaeda, Ahmed al-Sharaa, ca lider al Siriei, în ciuda problemelor persistente legate de reconcilierea diferitelor comunități ale țării.

Evidențierea Siriei pare a fi o modalitate bună de a ascunde numeroasele alte dezacorduri dintre Trump și Macron: sprijinul Washingtonului pentru mișcările de extremă dreaptă din Europa, dorința președintelui francez de a impune reglementări mai stricte giganților tehnologici, războiul Israel-Gaza, schimbările climatice și rolul Națiunilor Unite, sunt doar câteva.

Iran

Ce a spus Macron: „Putem face lucruri mărețe cu Iranul”

Ce înseamnă: Un alt lucru asupra căruia Parisul și Washingtonul sunt de acord... într-o oarecare măsură.

Națiunile G7 au amenințat Iranul cu sancțiuni dacă reprimarea sângeroasă a protestatarilor din Teheran continuă, iar UE are în vedere și sancțiuni suplimentare.

Există însă unele diferențe destul de substanțiale. Francezii nu susțin bombardarea Iranului, lucru cu care Trump a amenințat.

Parisul a contribuit la încheierea acordului nuclear cu Iranul, din care Trump s-a retras în timpul primului său mandat.

Groenlanda

Ce a spus Macron: „Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”

Ce înseamnă: Acesta este Macron folosind cel mai eufemistic limbaj al său în timpul conversației sale directe cu Trump, despre subiectul care zdruncină ordinea globală în acest moment.

Franța a fost public mult mai fermă ca răspuns la amenințările președintelui SUA de a-și taxa aliații europeni care nu îi susțin planurile privind Groenlanda. Macron a insistat ca UE să își declanșeze Instrumentul Anticoerciție, așa-numita bazooka comercială, în timp ce alți lideri, precum cancelarul german Friedrich Merz, vor să dea o șansă diplomației.

Franța a trimis, de asemenea, un mic contingent de trupe în Groenlanda și intenționează să desfășoare forțe terestre, maritime și aeriene, deși detaliile rămân nespecificate.

Summituri

Ce a spus Macron: „Pot aranja o întâlnire G7 după Davos, la Paris, joi după-amiază.”

Ce înseamnă: Momentul este totul.

Dacă Macron ar fi trimis acel mesaj luni - un înalt oficial francez a declarat pentru Politico că așa pare să fie - ar fi propus o întâlnire care se ciocnește direct cu un summit de urgență al liderilor UE, care va avea loc joi seară la Bruxelles, ceea ce ar putea transmite un sentiment de dezbinare în cadrul blocului comunitar.

Invitația lui Macron subliniază, de asemenea, problema încotro să ne îndreptăm atunci când relația transatlantică se va prăbuși.

UE este principalul format pentru a răspunde la amenințarea tarifară a lui Trump, dar nu include Regatul Unit, care joacă un rol cheie în garanțiile de securitate pentru Ucraina și în discuțiile privind securitatea Groenlandei.

Franța propune probabil formatul G7, deoarece deține președinția rotativă a grupului și include părți interesate majore din zona arctică, precum Regatul Unit și Canada.

NATO este de obicei forumul privilegiat pentru a discuta despre apărarea și securitatea europeană. Dar nu este construit pentru a gestiona amenințările unui membru asupra altuia.

Alți lideri

Ce a spus Macron: „Pot să-i invit pe ucraineni, danezi, sirieni și ruși”

Ce înseamnă: Aparenta disponibilitate a lui Macron de a-i invita pe ruși la o reuniune G7 la Paris, alături de ucraineni și danezi, va stârni probabil îngrijorări în rândul europenilor.

Președintele francez a declarat în repetate rânduri că europenii ar trebui să reia dialogul cu președintele rus Vladimir Putin în urma discuțiilor de pace dintre SUA, Ucraina și Rusia. Cu toate acestea, europenii au fost împărțiți în ceea ce privește cine ar trebui să conducă aceste discuții și dacă ar trebui creat un rol de trimis special european , în contextul în care bombardamentul Moscovei asupra Ucrainei continuă nestingherit.

Invitarea rușilor, chiar și în marja unei reuniuni G7 de la Paris, ar putea fi interpretată ca o reabilitare a Moscovei înainte ca Putin să fi oferit vreun indiciu că ia în serios negocierile de pace. Este un pariu riscant.

Întâlnire la cină

Ce a spus Macron: „Hai să luăm cina împreună la Paris joi, înainte să te întorci în SUA.”

Ce înseamnă: O cină bună la Paris ar putea fi o modalitate de a-i cuceri inima lui Trump. Europenii au observat că fastul și ceremonia îl pun pe președintele SUA într-o dispoziție bună.

Summitul NATO de la Haga de anul trecut a fost considerat un exemplu reușit de lingușire a lui Trump, cu multe socializări cu membrii familiei regale.

Macron a dezvoltat, de asemenea, un talent pentru „diplomația cinei”, invitându-l pe Viktor Orbán de mai multe ori la cine la Paris, în încercarea de a aplana diferențele. Rezultatele sunt însă mixte.