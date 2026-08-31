Delcy Rodriguez apără acordul controversat cu SUA: "Nu ne ajută la nimic să avem rezervele de petrol sub pământ". Proteste în Caracas

Delcy Rodriguez apără acordul controversat cu SUA: "Nu ne ajută la nimic să avem rezervele de petrol sub pământ". FOTO: Getty Images

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a apărat acordul energetic extrem de controversat încheiat de guvernul său cu Donald Trump, insistând că țara sud-americană își va păstra proprietatea și suveranitatea asupra uriașelor sale rezerve de petrol, scrie The Guardian.

Rodríguez, care a preluat puterea în ianuarie, după ce Trump a ordonat capturarea președintelui Nicolás Maduro, a intervenit sâmbătă la televiziunea venezueleană pentru a răspunde criticilor privind acordul pe care președintele american l-a descris drept "cea mai mare afacere petrolieră din istoria lumii".

"Beneficiile sunt nesfârșite", a susținut Rodríguez, fost vicepreședinte al Venezuelei, pe care Trump a susținut-o după prinderea lui Maduro.

Într-o intervenție televizată de șase minute, lidera interimară a Venezuelei a afirmat că acordul ar ajuta țara, bogată în resurse naturale, să-și dezvolte economia, să obțină venituri de peste 209 miliarde de dolari (154 de miliarde de lire sterline) și să devină "o superputere energetică".

Rodríguez a declarat: "După cum știe toată lumea, țara noastră are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Dar faptul că avem resurse sub pământ nu este suficient. Avem nevoie de investiții, tehnologie, infrastructură [și] capacitate de producție pentru a transforma această bogăție în bunăstare pentru poporul nostru."

Ea a adăugat: "Nu ne ajută la nimic să avem rezervele de petrol sub pământ, doar pentru a apărea în statistici sau în registrele contabile... dacă noi nu le putem transforma în dezvoltare pentru Venezuela."

Trump a anunțat vineri acordul "revoluționar", descriindu-l drept o "tranzacție istorică [care] mai mult decât dublează rezervele de petrol ale Americii... contribuind în același timp la menținerea Venezuelei pe drumul către un succes extraordinar și o mare prosperitate".

Duminică, Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Unul dintre lucrurile pe care le voi face cu petrolul venezuelean este să umplu Rezervele Strategice Naționale, care, din cauza lui Sleepy Joe Biden, au fost practic golite.” Trump a adăugat: „Procesul de «umplere până la nivelul maxim» va începe foarte curând și este un cadou din partea Venezuelei pentru poporul Statelor Unite.”

La câteva ore după capturarea lui Maduro, pe 3 ianuarie, Trump a avertizat-o pe Rodríguez că va avea parte de un destin și mai rău dacă nu va respecta linia impusă de Washington. "Dacă nu face ceea ce trebuie, va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro", a declarat Trump.

Detaliile acordului, negociat timp de luni de zile în cadrul unor discuții secrete, sunt încă puține. Potrivit informațiilor disponibile, Washingtonul ar urma să preia controlul asupra a 65 de miliarde de barili din rezervele de petrol ale Venezuelei.

Țara sud-americană deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol brut din lume, estimate la aproximativ 303 miliarde de barili, față de 268 de miliarde în Arabia Saudită și 208 miliarde în Iran. Rodríguez a spus că acordul vizează 17 "zăcăminte petroliere strategice", unde se speră să fie posibilă o producție de peste 1,5 milioane de barili pe zi.

Acordul a provocat însă indignare atât în rândul unor membri ai opoziției venezuelene, cât și în interiorul mișcării politice chaviste din care face parte Rodríguez.

Un reprezentant important al opoziției, care a cerut să nu-i fie dezvăluit numele, a descris vineri acordul drept "o uriașă acaparare de teritorii" de către "Statele Unite rapace, conduse ca o mafie".

Într-o postare pe X, Rafael Ramírez, fostul șef al companiei petroliere de stat PDVSA, a acuzat administrația Rodríguez că "înfige un pumnal direct în inima patriei" prin această tranzacție "neocolonială". "Le predau Statelor Unite 65 de miliarde de barili din rezervele noastre. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în Venezuela și cred că nicăieri altundeva în lume", a adăugat Ramírez într-un interviu acordat publicației El Nacional.

Proteste în Caracas: "Yankeilor, mergeți acasă!"

Sâmbătă, zeci de protestatari de stânga au mărșăluit pe străzile din Caracas, purtând pancarte pe care scria: "Nu suntem nici colonie, nici curtea din spate" și "Yankeilor, mergeți acasă!".

Criticii acordului au distribuit pe rețelele sociale un meme ironic în care sugerau ca numele companiei petroliere de stat să fie schimbat din PDVSA în "PDUSA".

În intervenția sa televizată, Rodríguez a denunțat tentativele "imperialiste" de a acapara rezervele de petrol ale țării, a respins acuzațiile potrivit cărora ar ceda resursele naturale ale Venezuelei unei puteri străine. Ea i-a mulțumit lui Trump și secretarului de stat american Marco Rubio pentru încheierea acordului, dar a adăugat: "Există un lucru care trebuie să fie absolut clar: Venezuela își păstrează proprietatea și suveranitatea asupra resurselor sale."

"Ne gândim la viitorul Venezuelei", a susținut politiciana, în condițiile în care țara sa a fost adusă sub un regim autoritar și a traversat una dintre cele mai grave crize economice pe timp de pace din lume în cei 13 ani de conducere ai lui Maduro.

Acordul reprezintă o schimbare spectaculoasă de poziție pentru Rodríguez și pentru mișcarea socialistă și antiimperialistă pe care ea și Maduro au moștenit-o de la Hugo Chávez după moartea acestuia, în 2013.

Într-un discurs susținut în 2024, ale cărui imagini au fost redistribuite pe rețelele sociale după anunțarea acordului de vineri, Rodríguez critica dur opoziția venezueleană, acuzând-o că încearcă să predea rezervele de petrol, gaze naturale și aur ale țării "stăpânilor" săi de la Washington. În septembrie anul trecut, în timp ce Statele Unite intensificau presiunile asupra lui Maduro, Rodríguez declara pentru New York Times: "Pentagonul a avut întotdeauna ca obiectiv strategic obținerea rezervelor Venezuelei."

Potrivit informațiilor publicate despre acord, acesta va implica Biroul pentru Capital Strategic al Pentagonului, care direcționează fonduri către proiecte considerate importante pentru securitatea națională. În afacere va fi implicată și o companie privată deținută de Alejandro Betancourt, un controversat om de afaceri britanic de origine venezueleană, care a devenit un intermediar important între administrația Trump și Rodríguez.

Politicienii din opoziție se tem că acordul va compromite eforturile de restaurare a democrației în Venezuela și organizarea unor noi alegeri prezidențiale. Se consideră pe scară largă că Maduro a fraudat ultimele alegeri, desfășurate în 2024, iar Rodríguez a evitat să ofere un răspuns clar în privința unui viitor scrutin, afirmând vag că acesta va avea loc "cândva". La rândul său, Trump a declarat că Venezuela "nu este cu adevărat pregătită" pentru alegeri.

Liderul opoziției Juan Pablo Guanipa a scris pe X că "singura modalitate de a relansa cu adevărat economia Venezuelei pe termen lung și de a face ca acest acord să fie benefic pentru ambele părți este organizarea unor alegeri libere, care să ducă la un guvern reprezentativ, reguli clare, respectarea statului de drept și instituții care să permită gestionarea transparentă a resurselor noastre, în beneficiul națiunii".

În lipsa acestor condiții, a adăugat Guanipa, acordul energetic ar fi precum "un zgârie-nori construit pe stâlpi de lut".