Bandă de români anihilată în Italia. 5 persoane suspectate că furau cupru au fost arestate

Proprietarul, alertat de camerele de supraveghere, a contactat imediat carabinierii, permițând o intervenție rapidă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilsutrativ)

Carabinierii din cadrul unității din provincia Pordenone, Italia, au efectuat o operațiune care a dus la arestarea a cinci cetățeni români, acuzați de furt și tentativă de furt. Banda a fost interceptată într-o dubă, la scurt timp după ce operase într-o fabrică din apropiere. Cei cinci bărbaţi se află în arest.

Operaţiunea a avut loc noaptea la o companie specializată în tăiere cu laser și prelucrarea tablei metalice. În jurul orei 23:00, infractorii au reușit să intre în depozit, fără să ia în calcul sistemul modern de supraveghere video al fabricii, relatează Il Gazzettino.

Proprietarul, alertat de camerele de supraveghere, a contactat imediat carabinierii, permițând o intervenție rapidă. Între timp, banda a încercat să fugă cu un vehicul, dar dispozitivul desfășurat de maşinile de poliţie a permis reținerea lor la scurt timp după aceea.

Duba a fost interceptată de către poliţiştii din Pordenone, în timp ce colegii lor îi căutau pe suspecţi în zona din apropierea fabricii. În timpul percheziției vehiculului, ofițerii de poliţie au găsit o cheie aparținând uneia dintre dubele companiei vizate de hoţi, o dovadă care întărește acuzația de tentativă de furt.

Ancheta coordonată de Parchet este în curs de desfășurare pentru a reconstitui întregul incident. Motivele bandei rămân necunoscute în acest moment, dar se crede că cei cinci efectuau o recunoaștere preliminară, intenționând să se întoarcă pentru a fura materialele folosind vehiculele companiei.