Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria

Un bărbat din Iași care și-a ucis soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară, a fost prins în Austria. Bărbatul este acuzat că și-a bătut cu sălbăticie soția, iar aceasta a murit la spital.

Individul a plecat din țară împreună cu amanta sa din Bulgaria. El a fost prins în Austria, în urma unui control de rutină pe străzile din Salzburg.

Bărbatul din județul Iași era dat în urmărire internațională încă din luna iunie, după ce și-a bătut soția care era bolnavă de cancer în fază terminală.

Femeia a fost dusă atunci la terapie intensivă, iar timp de două luni medicii din Iași au încercat să-i salveze viața, însă în urmă cu doar câteva zile aceasta a decedat.

Urmează ca bărbatul să fie adus în fața procurorilor din Salzburg, iar aceștia trebuie să stabilească dacă îl vor extrăda. În cazul în care acesta va fi adus în țară și va fi găsită vinovat, riscă închisoare de până la 25 de ani.