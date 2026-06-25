Doi români au devenit eroi în Italia după ce și-au riscat propriile vieți încercând să salveze un tânăr căzut cu mașina în râu

Din primele cercetări a rezultat că mașina a ieșit de pe carosabil, a rupt gardul din lemn aflat pe marginea digului și a ajuns în apă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi români din Italia au încercat să salveze un tânăr a cărui maşină a ajuns în apele râului Sile din localitatea Jesolo, în Italia. Cei doi s-au aruncat în apă dar din păcate operaţiunea de salvare a eşuat şi tânărul a decedat. Primarul localităţii unde a avut loc tragedia a propus recompensarea celor doi români care au dat dovadă de curaj şi de spirit civic.

Victima era un tânăr de 23 de ani din Milano care a mers în staţiunea Jesolo de lângă Veneţia, la o discotecă însoţit de mai mulţi prieteni. Tânărul se afla la volanul unei mașini Opel Corsa, după un sfârșit de săptămână petrecut la mare, în staţiunea Jesolo împreună cu doi prieteni, alături de care îşi sărbătorise ziua de naştere în avans. După o noapte petrecută la discoteca „Il Muretto”, cei trei ar fi fost opriți de polițiști pentru verificări. Câteva ore mai târziu, tânărul s-a urcat singur la volan, relatează presa din Italia.

Din primele cercetări a rezultat că mașina a ieșit de pe carosabil în zona din apropierea râului Sile, a rupt gardul din lemn aflat pe marginea digului, a trecut printre doi copaci și a ajuns în apă, unde s-a scufundat. Primul ajuns la faţa locului a fost un poliţist aflat în patrulare în apropiere. Acesta a intrat în apă pentru a încerca să ajungă la mașină și să-l salveze pe șofer.

Apoi doi cetățeni români s-au aruncat și ei în râu, pentru a-l ajuta pe polţist în operaţiunea de salvare. La fața locului au ajuns şi mai multe echipaje de pompieri, ambulanţe, elicopterul Drago al pompierilor din Veneția și scafandri specializați.

Primarul din Jesolo, Christofer De Zotti, impresionat de gestul celor doi români, a anunțat că vrea să acorde o distincție sau o formă de recunoaștere pentru cei care au intervenit în operaţiunea de salvare a tânărului căzut în apele râului: „Cine a putut a încercat să facă ceva. Adesea ne aflăm în fața unor persoane care se limitează să privească, să facă fotografii sau videoclipuri. În acest caz, însă, au fost oameni care s-au pus pe ei înșiși în pericol pentru a încerca să ajute o altă persoană. Lor trebuie să li se recunoască meritul cuvenit”.

Primarul a mai adăugat: „A fost o reacție amplă și imediată. Fiecare dintre cei care au intervenit a încercat să facă tot ce putea într-o situație extrem de complexă. Vorbim despre un râu care, deși pare liniștit, ajunge la adâncimi de aproximativ cinci sau șase metri. În primele momente nu era nici măcar clar câte persoane ar fi putut fi implicate. Se încerca în același timp salvarea eventualilor ocupanți și reconstituirea celor întâmplate. Operațiunile ulterioare de identificare a tânărului au fost complexe. Din păcate, ne-am aflat în fața unei nenorociri care marchează acest început de sezon”.

Trupul neînsufleţit al tânărului a fost recuperat din maşină şi a fost adus la mal, însă medicii aflaţi la faţa locului nu au mai putut nimic pentru a-i salva viaţa şi au constatat decesul.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul, iar principala pistă care se ia în calcul este că accidentul a avut loc fără implicarea altor persoane.

Autorităţile cred că tânărul ar fi putut adormi la volan sau că s-a simţit rău. Urmează să fie evaluată și viteza autoturismului şi se vor face teste pentru a înţelege dacă tânărul consumase droguri sau alcool.