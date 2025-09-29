Niște români prinși la furat în Italia și-au cerut scuze pentru ce au făcut și, până la urmă, au plătit și despăgubiri

Ipoteza jafului este susținută de obiectele găsite în portbagajul mașinii, înmatriculată în România.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

5 cetăţeni români au fost prinşi în localitatea Roveredo din regiunea Friuli-Venezia Giulia, Italia în timp ce încercau să jefuiască sediul mai multor firme.



Aceştia au tăiat gardul de protecţie şi au încercat forţarea a două ferestre pentru a intra în clădire, dar activarea sistemului de alarmă i-a pus pe fugă

O altă acuzaţie de furt calificat în grup, vizează pătrunderea în compania vecină, unde geamul unei ferestre a fost demontat, iar senzorii alarmei volumetrice au fost neutralizați cu un adeziv transparent. Din interior suspecţii au furat cheia unei furgonete aflate în hală.



Parchetul a solicitat arest preventiv, considerând că banda venită din Torino era pregătită pentru un raid asupra companiilor. Ipoteza este susținută de obiectele găsite în portbagajul mașinii, înmatriculată în România: șurubelnițe, clești, un spray adeziv pentru neutralizarea senzorilor sistemelor de alarmă și o cagulă neagră. Distanța mare față de orașul în care locuiesc constituie o circumstanţă agravantă pentru situația lor juridică.



Cei 5 suspecţi români, cu vârste cuprinse între 28 şi 43 de ani au fost audiați individual de judecătoarea italiană şi, deşi nu răspunseseră la interogatoriu, toți au făcut declarații spontane. Avocatul românilor a declarat pentru Il Gazzettino: „Și-au cerut scuze. Toți cei cinci sunt dispuși să despăgubească.”



Apărarea mizează pe retragerea plângerii, întrucât reforma justiţiei din Italia prevede că furturile sunt urmărite penal doar la plângerea părții vătămate. Avocatul a subliniat în fața judecătoarei că inculpații nu au antecedente și a cerut punerea lor în libertate sau, ca măsură alternativă, aplicarea interdicției de a locui în Pordenone ori obligarea de a rămâne la Torino.