O româncă a fost jefuită de șoferul de ambulanță, în Italia. A întreținut relații intime cu el, apoi a aruncat-o dezbrăcată în stradă

Tânăra agresată în ambulanţă a oprit o mașină a poliției rutiere care trecea întâmplător pe acolo.Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă a fost tâlhărită de un şofer de ambulanţă după ce au întreţinut raporturi sexuale într-o ambulanţă la Bologna Italia. Femeia l-a reclamat pe bărbat a aruncat-o goală în stradă după ce i-a furat poşeta, portortofelul şi telefonul.

Românca în vârstă de 29 de ani a fost abordată de şoferul de la ambulanţă în vârstă de 28 de ani pe stradă. Femeia a refuzat iniţial când i s-a cerut să urce în vehicul. Apoi, la insistenţele tânărului şi după ce a primit plata în avans, prostituata românca a fost de acord şi a urcat în ambulanţă, relatează site-ul Noi Poliziotti per sempre .

După ce s-a consumat întâlnirea, femeia le-a povestit carabinierilor că bărbatul a atacat-o brusc, împingând-o violent afară din ambulanță în timp ce era încă goală și i-a aruncat hainele pe jos, înainte de a pleca, luând cu el banii, documentele și telefonul victimei.

Tânăra agresată a oprit apoi o mașină a poliției rutiere care trecea întâmplător pe acolo, iar agenţii de poliţie i-au alertat pe colegii lor de la secția de poliție din apropiere.

Cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere din zonă, carabinierii au reuşit să identifice organizația non-profit care deţine ambulanţa și pe şofer. Apoi au intervenit când tânărul de 28 de ani tocmai sosise la spital unde transportase un pacient aflat la dializă. Când a văzut mașina de poliţie apropiindu-se, bărbatul a aruncat o geantă pe jos, care s-a dovedit a fi a femeii.

Suspectul a fost arestat şi este acuzat de jaf calificat.