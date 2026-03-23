O româncă din Italia a fugit de acasă cu lozul câștigător de 500.000 de euro primit în dar de la iubitul ei. Ce spune acum bărbatul

Un caz neobișnuit a atras atenția în localitatea italiană Carsoli: o româncă a dispărut fără urmă după ce a câștigat 500.000 de euro cu un loz răzuibil, primit chiar de la partenerul ei, tot român.

Bărbatul, muncitor în construcții, stabilit de mai mulți ani în Italia, a ales să nu facă declarații publice și, în mod surprinzător, a renunțat și la ideea de a depune o plângere împotriva femeii, potrivit Il Messaggero.

Potrivit apropiaților, acesta pare calm și optimist. „Nu pare îngrijorat, spune că totul este în regulă”, a declarat un prieten pentru sursa citată. Deși partenera lui e dispărută de câteva zile, bărbatul continuă să spere că aceasta va reveni. „Este pregătit să o primească înapoi și să o îmbrățișeze”, a mai spus prietenul celor doi.

Cum a început totul

Incidentul a avut loc pe 8 martie, când bărbatul a cumpărat biletul câștigător de la un bar din centrul comercial din Carsoli și i l-a oferit partenerei sale, în locul tradiționalului buchet de flori de Ziua Femeii. Cadoul s-a dovedit a fi unul extrem de valoros: 500.000 de euro.

Ulterior, femeia ar fi depus biletul la bancă, apoi a dispărut fără a mai lua legătura cu partenerul ei. Acesta susține că a încercat în repetate rânduri să o contacteze, însă fără succes.

În ciuda situației, bărbatul a decis să nu sesizeze autoritățile, deși inițial fusese profund afectat de cele întâmplate.

Întâmplarea a stârnit interes în rândul localnicilor, mulți dintre ei încercând să afle identitatea celor implicați. Administratorul barului de unde a fost cumpărat biletul a confirmat autenticitatea câștigului, dar a refuzat să ofere detalii, invocând confidențialitatea.

Cazul a devenit rapid viral, generând numeroase reacții pe rețelele sociale.

Primarul localității, Alessandro Marcangeli, a precizat că nu îi cunoaște pe cei doi, dar a subliniat că românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate străină din zonă.

Biletul câștigător face parte din seria „Puzzle Color”, unul dintre cele mai recente tipuri de „Gratta e Vinci”, cu un preț de 5 euro și un premiu maxim de 500.000 de euro, exact suma câștigată în acest caz.