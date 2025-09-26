O româncă din Italia face 2 ani de închisoare pentru ceea ce i-a făcut fiului ei de 13 ani

În timpul procesului care a urmat anchetei fundamentală în reconstituirea faptelor a fost mărturia bunicului victimei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 46 de ani, rezidentă la Roma, în Italia, a fost condamnată la 2 ani de închisoare pentru că şi-a supus fiul în vârstă de 13 ani la umilinţe şi violenţe fizice şi psihice teribile.

„Comportamentul părintelui”, se arată în rechizitoriu, „a făcut ca viața cu copilul să fie dureroasă și umilitoare”. La momentul incidentului, băiatul avea doar 13 ani, datând de la începutul anului 2019, iar în cadrul unei audieri, victima a povestit toate episoadele de abuz.

"Noaptea vomita în mod repetat din cauza anxietății", a amintit procurorul în declarația finală. Femeia, de fapt, încerca să-și umilească fiul zilnic, chiar și în fața fratelui său mai mic. Îi spunea în repetate rânduri că îl urăște și că este "urât chiar și de bunicii săi", așa cum se arată în documentele acuzării. Apoi au urmat agresiunile fizice. După cum se reconstituie în plângerea depusă de bunicul său patern, copilul fusese pălmuit, lovit cu piciorul și cu pumnul în mai multe rânduri.

Într-unul dintre episoadele de violenţă, mama sa l-a mușcat chiar și de brațul stâng. Apoi a existat hărțuirea psihologică. Femeia în vârstă de 46 de ani îl încuia pe copil în camera sa ore în șir, fără să-i permită să plece, sub niciun pretext banal. Toate aceste comportamente erau agravate și mai mult de consumul excesiv de alcool al femeii, care consuma până la un litru și jumătate de vin pe zi, iar în multe seri, când era acasă beată, violența devenea mai gravă, relatează Il Messaggero.

Pentru a-și elibera fiul de hărțuirea soției sale, tatăl era nevoit adesea să-l scoată pe băiat din apartamentul lor şi să se întoarcă abia noaptea târziu, când femeia dormea ​​deja pe canapea. Această situație l-a obligat pe băiat să se mute la bunicul patern, "de teama de a suferi violenţe mai grave". Ba chiar copilul i-a mărturisit unui coleg de clasă că intenționează să se sinucidă. Bunicul a decis atunci să depună o plângere împotriva inculpatei.

În timpul procesului care a urmat anchetei fundamentală în reconstituirea faptelor a fost mărturia bunicului victimei. Procurorii au susţinut în faţa instanţei că "deși este posibil să fi fost părtinitor împotriva nurorii sale, relatarea sa rămâne credibilă deoarece a detaliat comportamentul anormal și hărțuitor pe care băiatul a fost obligat să-l îndure. Și toate celelalte surse audiate sunt de acord."

Pentru apărarea femeii, reprezentată de avocatul penalist Gabriele Romanello, bunicul copilului "nu poate fi considerat de încredere. "Fiul s-a căsătorit cu o femeie pe care tatăl său nu o plăcea", a subliniat avocatul în timpul pledoariei sale și a recunoscut acest lucru când a venit să depună mărturie." Și apoi, a mai adăugat că celălalt fiu nu a raportat niciodată nimic și nici serviciile sociale nu au considerat necesară intervenţia. "Vom aștepta motivarea și apoi cu siguranță vom face apel", a declarat avocatul femeii la sfârșitul procesului.