Povestea tristă a câinelui care a încercat să-și ajute stapânul român, în Italia

Câinele a pornit singur pe șoseaua aglomerată unde mașinile circulau cu viteză mare și pe poteci de țară, până la casa prietenilor bărbatului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustratuv)

Un român în vârstă de 52 de ani, care trăia singur, a murit în locuința sa din localitatea Subiaco, în apropiere de Roma, Italia. Tragedia a fost descoperită după ce câinele său, un metis pe nume Whisky, a fugit singur peste doi kilometri pentru a-i alerta pe prietenii stăpânului.

Câinele stătea într-o cușcă aflată în curtea casei, în mijlocul zonei verzi de la marginea capitalei Italiene.

Bărbatul, care era muncitor în construcții, trăia singur, iar câinele era prietenul său nedespărțit. „Cei doi erau inseparabili”, le-au spus prietenii românului carabinierilor, relatează Il Messaggero. De cel puțin trei zile,însă, animalul nu își mai văzuse stăpânul. Acesta nu îi mai dăduse de mâncare, nu îl mai mângâia şi nici nu îl mai scotea la plimbare, așa cum se întâmpla de obicei după ce se întorcea de la serviciu.

În cele din urmă, dragostea față de stăpân l-a făcut pe câine să pornească singur pe șoseaua aglomerată unde mașinile circulau cu viteză mare și pe poteci de țară, până la casa prietenilor bărbatului, pe care îi cunoștea bine.

​Ajuns la destinație, câinele a început să latre insistent. Prietenii, văzându-l singur și agitat, s-au alarmat imediat. Și, pentru că bărbatul nu mai dădea niciun semn de viață de câteva zile, au decis să meargă împreună cu câinele la locuința acestuia. L-au strigat de mai multe ori, dar fără răspuns, aşa că au hotărât să cheme carabinierii.

Poliţiştii au alertat la rândul lor pompierii pentru a putea pătrunde în casă. Odată intrați, au făcut descoperirea macabră: bărbatul zăcea la pământ, fără viață. Medicul de la ambulanță nu a mai putut face nimic decât să constate decesul. Trupul muncitorului român nu prezenta leziuni sau urme de violenţă, iar ancheta preliminară indică o moarte subită, cel mai probabil cauzată de un infarct sau oricum o problemă medicală neaşteptată care nu i-a mai oferit timp să ceară ajutor.

Procurorul a dispus ca trupul să fie restituit familiei pentru înmormântare. Câinele său, rămas fără stăpân, a găsit adăpost la prietenii bărbatului, care s-au oferit să îl îngrijească.