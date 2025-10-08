Român arestat în Italia pentru că a furat cutiile cu bacşişuri din două hoteluri

Ancheta a început după ce proprietarii celor două hoteluri jefuite au sesizat dispariția banilor colectați în recipiente pentru bacșișuri destinate personalului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 32 de ani, domiciliat în Germania, a fost identificat şi arestat în Italia, fiind acuzat că a furat bacşişurile din două hoteluri din localitatea Sesto, în regiunea Alto Adige.

Ancheta a început după ce proprietarii celor două hoteluri jefuite au sesizat dispariția banilor colectați în recipiente pentru bacșișuri destinate personalului. Incidentele datează din 27 și 28 august, când bărbatul ar fi intrat în holurile celor două hoteluri şi profitând de momentul de neatenţie a personalului, a furat recipientele pentru bacșișuri, relatează presa locală din Italia.

După analizarea imaginilor de supraveghere și a mărturiilor mertorilor, poliția italiană a putut reconstitui evenimentele furturilor și identifica presupusul autor, care a fost ulterior raportat Autorității Judiciare din Bolzano.

Proprietarii hotelurilor implicate și-au exprimat ușurarea după ce hoţul a fost prins, exprimându-și în același timp dezamăgirea față de un act care a afectat direct munca și dedicarea angajaților lor.

În urma acestei anchete, carabinierii au îndemnat operatorii de turism și publicul să acorde o atenție sporită păstrării în siguranță a fondurilor, să mențină întotdeauna active și funcționale sistemele de supraveghere video și, mai presus de toate, să raporteze prompt orice comportament suspect.