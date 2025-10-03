Româncă din Italia prinsă în aroport cu 1,4 kg de doguri în stomac. Cum a ajuns să fie descoperită

Femeia aterizase cu un zbor care venea de la Bruxelles, Belgia, și urma să se îmbarce spre orașul italian Alghero. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă în vârstă de 46 de ani, care lucrează ca vânzătoare ambulantă de îmbrăcăminte, a fost arestată în aeroportul Orio al Serio din Bergamo, în Italia, după ce vameșii au găsit aproape 1,4 kg de substanțe ilegale ascunse în corpul său.

Femeia aterizase cu un zbor care venea de la Bruxelles, Belgia, și urma să se îmbarce spre orașul italian Alghero. Românca a fost oprită în urma unei semnalări transmise de la vama belgiană prin Direcția Antifraudă din Roma.La control, pasagera nu avea bagaj de cală, era vizibil agitată și a justificat lipsa bagajalui spunând că merge să îşi vizieze rudele.

Ulterior, radiografiile efectuate au confirmat prezența în stomacul femeii a 120 de capsule de plastic, învelite în mai multe straturi de bandă adezivă, relatează Il Messaggero.

După eliminarea acestora, cantitatea de 1,4 kg de droguri a fost confiscată, iar românca a fost reținută și dusă în arest la Bergamo unde aşteaptă să apară în faţa judecătorilor pentru a răspunde pentru faptele sale.