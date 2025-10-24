Şapte arestări şi 100 de percheziţii în mai multe ţări din UE, inclusiv în România pentru fraudă cu TVA

Autorităţile din mai multe ţări europene, inclusiv din România au arestat şapte persoane şi au efectuat peste 100 de percheziţii în cadrul unei anchete care avea în vizor o reţea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice. Reţeaua este suspectată de fraudarea a până la 48 de milioane de euro, a explicat Parchetul European Antifraudă (EPPO) într-un comunicat difuzat vineri, relatează Agerpres.

În cadrul operaţiunii denumită Operaţiunea Mela la care a participat şi Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din România în coordonare cu forţele de securitate ale mai multor ţări europene, peste 300 de poliţişti şi inspectori fiscali au confiscat un număr mare de documente, dispozitive electronice şi probe, precum şi numerar, telefoane mobile, bijuterii, maşini, ceasuri şi aur în valoare de 4 milioane de euro.

Cei şapte suspecţi au fost arestaţi în Germania, Spania şi Olanda, în timp ce, pe lângă cele trei ţări în care au avut loc arestările, în Austria, Belgia, Republica Cehă, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, România şi Regatul Unit au fost colectate probe şi au fost blocate active.

Autorităţile cred că persoanele reţinute au folosit un sistem în care companii-fantomă cu sediul în mai multe ţări ale UE şi în Regatul Unit aplicau în mod fraudulos o cotă redusă de TVA la vânzarea de dispozitive electronice către consumatorul final şi între companii pentru a-şi mări ilicit profiturile.

"Aceasta înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o obţine (diferenţa dintre preţul plătit pentru articol şi preţul la care este vândut) şi nu pe preţul integral de vânzare al articolului", explică EPPO în comunicatul său.

Acest regim fiscal ar trebui să se aplice numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătită, în timp ce, în acest caz, "se consideră că produsele noi au fost vândute exclusiv pe hârtie şi doar din punct de vedere fiscal, ca şi cum ar fi fost bunuri revândute".

"Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preţ de piaţă mai mic, ceea ce ducea la o concurenţă neloială şi la o pierdere de 48 de milioane de euro la TVA", a explicat EPPO.

Europol a înfiinţat un Post de Comandă Virtual (PCV) pentru a coordona ofiţerii de teren care efectuează percheziţii, iar un specialist Europol a fost detaşat la Nurnberg, dotat cu un birou mobil pentru a efectua verificări încrucişate şi a gestiona comunicaţiile PCV.

Toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăţiei în instanţele germane competente, remarcă EPPO, care este responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.