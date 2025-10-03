Situația incredibilă provocată de un român din Italia care voia să-și cumpere bilet de avion ca să ajungă acasă

Un român în vârstă de 41 de ani l-a lovit în cap cu un scaun pe proprietarul unei agenții de turism din Genova, Italia, după o ceartă legată de un bilet de avion. La scurt timp după aceea, agresorul a fost găsit într-un taxi și arestat.

Potrivit ofițerilor care au intervenit la fața locului, bărbatul a contactat agenția ca să îşi rezerve un bilet de avion pentru primul zbor disponibil spre România, pentru a vizita un membru al familiei. Neputând finaliza tranzacția telefonic, un angajat l-a invitat să vină la firmă pentru a cumpăra biletul, relatează presa locală din Italia.

Odată ajuns acolo, bărbatul în vârstă de 41 de ani, fără act de identitate, nu a putut finaliza procedura și a început să-l înjure pe angajat. Managerul firmei, care se afla la biroul alăturat, a intervenit pentru a calma situația și i-a cerut bărbatului să plece.

Reacția bărbatului în vârstă de 41 de ani a fost violentă, astfel l-a insultat pe proprietar, apoi a apucat un scaun şi l-a lovit în cap. După agresiune, s-a făcut nevăzut cu un taxi.

Poliţiştii care au intervenit i-au oferit ajutor proprietarului, care a fost apoi transportat la camera de gardă a spitalului și ulterior a fost externat cu un prognostic medical de șapte zile.

Căutările fugarului s-au concentrat pe identificarea taxiului, care a fost localizat la scurt timp după aceea. Astfel românul a fost arestat, dus la secția de poliție și apoi a fost pus sub acuzare pentru loviri şi alte violenţe.