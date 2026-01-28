Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 

Un român din Grecia și-a dus fetița în stop cardiac la o clinică veterinară FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Un incident tragic, în care a fost implicată o familie de români, a avut loc în cartierul Kallithea din Atena. Un nou-născut în vârstă de doar șapte zile și-a pierdut viața, după ce a fost transportat inițial, în stare de inconștiență, la un cabinet veterinar.

Potrivit informațiilor difuzate de star.gr, bebelușul a fost găsit fără semne vitale în jurul orei 6:00 dimineața de către tatăl și mătușa sa, ambii cetățeni români. Aceștia l-au dus într-un cabinet veterinar situat pe bulevardul Syngrou, înainte ca autoritățile medicale să fie alertate.

Ulterior, o ambulanță a serviciului de urgență EKAB a preluat copilul și l-a transportat la Spitalul de Copii „Agia Sofia”. Medicii au depus eforturi timp de aproximativ 40 de minute pentru a-l resuscita, însă, în cele din urmă, au constatat decesul.

Surse medicale indică faptul că nou-născutul ar fi murit din cauze patologice, suferind un stop cardiac. De asemenea, se menționează că fetița se născuse prematur, alături de fratele său geamăn.

Tatăl și mătușa copilului urmează să fie audiați de poliție pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.