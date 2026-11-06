Un român din Italia a fost arestat după ce a fost găsit dormind în casa pe care tocmai o jefuise

1 minut de citit Publicat la 11:19 06 Noi 2026 Modificat la 11:19 06 Noi 2026

Potrivit anchetatorilor, românul a pătruns în locuință în timp ce proprietarii erau plecați. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român, în vârstă de 42 de ani a fost arestat în Italia după ce a jefuit o locuinţă din localitatea Pratovecchio Stia, din provincia Arezzo, în Toscana , Italia, şi a adormit în patul proprietarilor. A fost trezit de poliţişti şi arestat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, în Pratovecchio Stia (Arezzo), în zona Casentino. Un cetățean român în vârstă de 42 de ani, cu antecedente penale, a fost reținut și acuzat de furt dintr-o locuință, relatează La Repubblica.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a pătruns în locuință în timp ce proprietarii erau plecați. După ce a forțat intrarea, a început să scotocească prin dulapuri și sertare, sustrăgând mai multe bunuri de valoare relativ mică. În plin jaf, poate din cauza epuizării, a frigului sau a consumului excesiv de alcool, a decis să petreacă noaptea în casă, instalându-se în patul proprietarilor, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Decizia l-a costat scump, însă scump, pentru că a doua zi dimineață, un vecin a sunat la 112, devenind suspicios din cauza zgomotelor și a mișcărilor din interiorul locuinței. Carabinierii au sosit la fața locului, au intrat în casă și l-au descoperit pe bărbatul de 42 de ani dormind confortabil, într-un somn adânc.

Conform informațiilor inițiale, bărbatul în vârstă de 42 de ani a sosit cu trenul în zona Casentino, un loc în care mai locuise anterior. Se pare că fusese chemat acolo pentru a efectua niște lucrări de construcție și, inițial, a căutat o unitate de cazare de tip „bed and breakfast”. În cele din urmă, a renunțat la această căutare, alegând în schimb să pătrundă prin efracție în locuință.