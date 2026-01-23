Un român internat într-un spital din Italia a ucis un alt pacient cu o bară metalică smulsă din tăblia patului

Anchetatorii italieni susţin că tânărul român, aflat într-o stare psihică gravă, a reuşit să smulgă o bară metalică din tăblia patului şi l-a lovit pe celălalt pacient în zona capului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 21 de ani, internat cu afecţiuni psihice grave la spitalul De Lellis din localitatea Rieti, Italia, a ucis un alt pacient cu care împărţea rezerva.

Din primele cercetări rezultă că românul, pacient internat în secția SPDC (Serviciul de Diagnostic și Tratament Psihiatric) a lovit cu tăblia patului un alt pacient, provocându-i moartea, relatează Il Messaggero.

Victima este Antonino Domenico Martinelli, un italian, în vârstă de 72 de ani, fost angajat al casei de economii din Rieti, care era internat pentru tratarea unei depresii severe.

Anchetatorii italieni susţin că tânărul român, aflat într-o stare psihică gravă, a reuşit să smulgă o bară metalică din tăblia patului şi l-a lovit pe celălalt pacient în zona capului. Autorităţile italiene au declarat că intervenţia medicilor a fost imediată, dar în ciuda eforturilor de resuscitare, italianul a decedat la scurt timp după agresiune.

Ancheta preliminară arată că atacul a avut loc într-un interval scurt de timp, astfel încât personalul spitalului nu a reuşit să intervină pentru a-l opri pe român. Mai multe echipaje de carabinieri au intervenit la faţa locului şi au izolat zona.

În acest caz s-a deschis o anchetă care îşi propune să reconstituie dinamica faptei şi să verifice dacă au existat nereguli în supravegherea românului, cunoscut că suferea de afecţiuni psihice grave.

Iniţial tânărul român a fost reţinut în incinta spitalului, apoi a fost dus la închisoare, dar foarte probabil, susţin surse judiciare, va fi mutat într-o structură specializată pentru pacienţi deosebit de periculoşi.