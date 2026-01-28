Un șofer de TIR român a aflat din ziare că a murit într-un accident din Germania: „Îmi pare nespus de rău, dar sunt în viață”

Accidentul, despre care presa italiană relatase, s-a produs joi noaptea pe autostrada A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, în zona dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un şofer de camion român din Sanremo, Italia, a fost declarat mort de un ziar local italian ca fiind victima unui accident rutier petrecut pe o autostradă din Germania. Bărbatul a ţinut să îşi liniştească apropiaţii şi să infirme ştirea postând două filmuleţe pe contul său de pe reţelele sociale.

„Îmi pare nespus de rău pentru colegii mei. Dar sunt în viață”, a spus acesta într-una dintre postări. Românul a realizat două filmuleţe în care a explicat că este în viaţă şi că nu este cel implicat în accidentul mortal, apoi a transmis condoleanţe pentru familiile celor doi colegi implicaţi în accident, relatează presa din Italia.

Accidentul, despre care presa italiană relatase, s-a produs joi noaptea pe autostrada A44, în landul Renania de Nord–Westfalia, în zona dintre Wünnenberg-Haaren și Diemelstad. În urma impactului, doi șoferi ai companiei Ciesse Flower Export din Taggia, Italia, au murit. Din primele cercetări se pare că accidentul mortal a avut loc din cauza stratului de gheaţă de pe carosabil.

Cei doi şoferi de camion se întorceau de la Hamburg, cu vehiculul gol. Una dintre victime a fost identificată şi este un cetăţean italian, în vârstă de 63 de ani, din Sanremo. Al doilea șofer, în vârstă de 54 de ani, decedat şi el, a fost ulterior identificat şi este un cetăţean din Republica Moldova.

Însă şoferul moldovean nu fusese identificat imediat după tragedie, ceea ce probabil a dus la o confuzie în transmiterea informațiilor, astfel încât un ziar local din provincia Imperia a ajuns să publice informația eronată cum că alături de italian ar fi decedat şoferul român.