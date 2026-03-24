Un șofer român de TIR a fost omorât în Spania pentru câțiva litri de motorină. Soția lui a încercat să se sinucidă când a primit vestea

Tragedia a avut loc în parcarea unei benzinării din Alfajarín, în Zaragoza FOTO: aragondigital.es

Un șofer român de TIR a fost omorât într-o parcare din Spania de un alt şofer, pentru câțiva litri de motorină. După ce l-a călcat mortal cu propriul camion pe șoferul român, suspectul a fugit, însă a fost prins de Garda Civilă la 45 km distanță.

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de duminică, în Alfajarín (Zaragoza).

Potrivit ARAGÓN DIGITAL, apelul la 112 care anunța fapta a fost făcut la ora 4:20, din parcarea unei benzinării din zona administrativă a localității Alfajarín.

Se pare că românul l-a surprins pe un bărbat furând motorină din camionul său. Când acesta l-a confruntat și a pornit după el, presupusul hoț s-a urcat în propriul camion ca să fugă. În timp ce părăsea parcarea, agresorul l-a lovit cu vehiculul pe român, rănindu-l mortal și părăsind locul faptei.

Conform informațiilor furnizate de surse ale Gărzii Civile, presupusul autor al omorului a fost localizat aproximativ trei ore mai târziu, la 45 de kilometri distanță, fiind arestat.

Suspectul urmează să fie prezentat în fața instanței pentru a fi acuzat de omor și furt.

Soția românului a încercat să se sinucidă

Un prieten al românului mort a declarat pentru El Periódico de Aragón că soția acestuia a încercat să se sinucidă când a primit vestea. Femeia s-ar afla în spital, în stare gravă.

Afectat și el de tragedie, Marin a spus că încă se știu foarte puține lucruri despre incident: „Știm foarte puțin. Nu înțelegem nimic... Nu știm ce s-a putut întâmpla. Am aflat doar că un alt băiat a încercat să-i fure motorina și atât”.