Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat

Românca a cumpărat lozul câştigător într-un bar aflat într-un centru comercial, în apropierea intrării pe autostradă. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O româncă din localitatea Carsoli, Italia, în vârstă de 40 de ani, care a dispărut fără urmă după ce a câștigat 500.000 de euro cu un loz răzuibil, primit chiar de la partenerul ei, tot român, a aflat acum că premiul de fapt nu exista pentru că Agenția Vamală a certificat cuponul ca fiind invalid. Femeia confundase numărul „43” cu „13”.

Conform celor reconstituite, românul cumpărase partenerei sale un bilet de 5 euro cadou de Ziua Internațională a Femeii. Cei doi au răzuit biletul împreună la un bar, convenind, cel puțin conform spuselor lui, că, dacă vor câștiga, vor împărți câștigul, relatează publicaţia Today.

După ce au răzuit numerele, cei doi au fost șocați să descopere că fuseseră binecuvântați cu premiul cel mare. Apoi femeia a depus biletul la o bancă și a dispărut, în timp ce iubitul ei a depus o plângere la Garda de Finanțe „pentru a clarifica situația”, solicitând o parte din câștiguri. „Înțelegerea era să împărțim banii în jumătate”, a declarat bărbatul la emisiunea „La Vita in diretta”, pe Rai 1.

Proprietarul tutungeriei a confirmat acest lucru pentru presa din Italia: „Eram siguri că vor împărți și ei banii pe jumătate.”

Femeia și-ar fi justificat acţiunea spunând că fusese plecată cu serviciul şi promițând că se va întoarce curând. După ce ştirea a captat atenţia presei scrise şi a televiziunilor din Italia, iar relaţia dintre cei doi parteneri s-a încheiat în urma divergenţelor cauzate de loz, s-a dovedit că biletul nu era câștigător.

Confuzia a fost descoperită atunci când banca a trimis biletul la Agenția Vamală și Monopoluri pentru a-i verifica autenticitatea și a colecta banii. Dar nu existau bani de colectat. În frenezia lor legată de câștig, cei doi români se pare că nu au răzuit biletul cum trebuie, lăsând o parte din numărul „4” acoperită. Astfel au confundat „43” cu numărul „13”, crezând că au câștigat o jumătate de milion de euro.