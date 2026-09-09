Doar petrolul nu este de ajuns. SUA vor acum acces și la resursele de aur ale Venezuelei

Administrația Donald Trump încearcă să obțină un acces mai mare la bogățiile minerale ale Venezuelei, în special la aur. FOTO: Getty Images

Administrația Donald Trump încearcă să obțină un acces mai mare la bogățiile minerale ale Venezuelei, în special la aur, după ce și-a extins influența asupra sectorului petrolier al țării, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuțiilor.

Planul ar permite companiilor americane să investească în industria minieră din Venezuela și să aibă acces la minerale considerate importante pentru securitatea națională a Statelor Unite, nu doar la petrol.

Demersul face parte din strategia lui Donald Trump de a apropia resursele Venezuelei de interesele economice și strategice ale Washingtonului, după înlăturarea de la putere a lui Nicolás Maduro în luna ianuarie.

Potrivit surselor, administrația americană analizează mai multe măsuri pentru a-și crește implicarea în sectorul minier venezuelean. Printre variante se află și un posibil ordin executiv privind mineralele critice, însă documentul este încă în lucru, iar strategia s-ar putea modifica. În paralel, oficialii americani au discutat cu mai multe companii pentru a vedea dacă sunt interesate să investească sau să participe la proiecte miniere în Venezuela.

"Urmărim cu atenție ce se întâmplă în sectorul petrolier și este posibil să existe o direcție similară și pentru mineralele critice", a declarat unul dintre participanții la discuții, director al unei companii din domeniu.

Casa Albă spune că relațiile dintre Statele Unite și Venezuela intră într-o nouă etapă. Purtătoarea de cuvânt Taylor Rogers a declarat că cele două țări beneficiază de reluarea cooperării și de noile investiții ale companiilor occidentale în sectoarele importante ale economiei venezuelene.

Un alt oficial al Casei Albe a precizat că, în acest moment, administrația nu consideră necesar un ordin executiv, deoarece legislația actuală oferă deja un cadru pentru investiții. Strategia se înscrie în planul mai amplu al lui Trump de a consolida influența Statelor Unite în America Latină și de a limita extinderea influenței economice a Chinei în regiune.

Nicolás Maduro, aflat într-o închisoare federală din New York și acuzat de trafic de droguri, acuzații pe care le respinge, dezvoltase relații economice și diplomatice strânse cu China. După înlăturarea lui Maduro, vicepreședinta Delcy Rodríguez a devenit președinte interimar și a intensificat cooperarea cu Statele Unite.

Cu unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume și cu importante zăcăminte de aur și alte minerale, Venezuela este văzută de administrația Trump ca un partener-cheie pentru aprovizionarea cu resurse strategice.

Washingtonul a făcut deja primii pași pentru a deschide sectorul minier venezuelean către companiile americane. În luna martie, Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat anumite tranzacții cu aur provenit din Venezuela, inclusiv operațiuni care implică compania minieră de stat Minerven. Ulterior, autorizația a fost extinsă și pentru alte minerale din Venezuela, inclusiv aurul, permițând negocieri pentru viitoare investiții și unele servicii din domeniul minier.

Aceste decizii creează cadrul prin care firmele americane pot investi în mineritul venezuelean, în timp ce Statele Unite își extind influența și asupra industriei petroliere a țării.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunțat un acord prin care Statele Unite ar urma să preia controlul majoritar asupra a peste 65 de miliarde de barili din rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei. Detaliile juridice ale acordului nu au fost însă făcute publice. În Venezuela există însă temeri că aceste măsuri transformă țara într-o "colonie modernă" a Statelor Unite.

Resursele minerale ale Venezuelei trebuie reevaluate

Potrivit specialiștilor, potențialul mineral al Venezuelei este greu de evaluat, deoarece multe date geologice sunt vechi, iar o parte dintre zăcămintele de aur din regiunea Arcul Minier al Orinocului sunt controlate de grupări ilegale.

Venezuela produce aur, minereu de fier, bauxită și nichel, însă investitorii vor cere studii geologice noi înainte de a face investiții importante, din cauza incertitudinilor privind rezervele, infrastructura slabă și mineritul ilegal.

În 2012, autoritățile venezuelene au retras companiei Anglo American concesiunea pentru mina de nichel Loma de Níquel, estimată atunci la peste 4 milioane de tone de nichel. Statul a preluat mina și încearcă de atunci să reia exploatarea.

Un raport al guvernului venezuelean din 2018 estima că țara deține 644 de tone de aur, 14,68 miliarde de tone de minereu de fier, 321,5 milioane de tone de bauxită și aproape 408.000 de tone de nichel.

Totuși, raportul folosește termenii "resurse" și "rezerve" fără o diferențiere clară, astfel că nu se știe cât din aceste cantități poate fi exploatat în mod rentabil.

O hartă oficială publicată în 2021, pe baza unor date din 2009, indică existența unor zăcăminte de cupru, nichel, coltan, uraniu și tungsten, dar fără estimări privind cantitățile disponibile.

În schimb, Venezuela nu pare să dețină rezerve importante de pământuri rare, minerale folosite în tehnologiile avansate și în industria electronică.

În aprilie, Parlamentul Venezuelei a adoptat în unanimitate o nouă lege a mineritului, menită să atragă investiții. Legea stabilește că zăcămintele rămân proprietatea statului și introduce o redevență de până la 13% din valoarea brută a producției minerale.