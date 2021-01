Tensiune maximă la Washington. Membrii Congresului sunt păziţi de Garda Naţională în timp ce votează punerea sub acuzare a lui Donald Trump

"Preşedintele Trump a periclitat grav securitatea Statelor Unite şi a instituţiilor guvernamentale, a ameninţat integritatea sistemului democratic, a intervenit în transferul paşnic de putere şi a pus în pericol una dintre ramurile puterii de guvernământ. Prin urmare (Trump) a trădat încrederea care i-a fost acorată ca preşedinte (...) Printr-un astfel de comportament, Donald John Trump a dovedit că rămâne o ameninţater la adresa securităţii naţionale, a democraţiei şi a Constituţiei, dacă i se permite să rămână în funcţie şi s-a manifestat într-o manieră complet incompatibilă cu principiile statului de drept şi regulile bunei guvernări", se spune în rezoluţia supusă votului în Camera Reprezentanţilor, publicată de CNN (link-ul este în intertitlu)

Ştirea iniţială

Documentul pe care îl votează miercuri membrii Camerei prevede punerea sub acuzare a preşedintelui în exerciţiu pentru "incitare la insurecţie". Acuzaţia vizează rolul lui Trump în contextul în care suporterii săi au forţat, săptămâna trecută, intrarea în clădirile Congresului, unde au provocat distrugeri şi au determinat evacuarea membrilor legislativului american.

La mitingul care a degenerat ulterior în violenţe şi s-a soldat cu cinci morţi, Trump a spus că nu-şi va recunoaşte niciodată înfrângerea în alegerile din 3 noiembrie, în faţa lui Joe Biden.

Şedinţă a Congresului sub paza Gărzii Naţionale, după insurecţia ratată de săptămâna trecută

La şase zile de la violenţele letale, şedinţa Camerei Reprezentanţilor se desfăşoară sub paza membrilor Gărzii Naţionale, desfăşuraţi atât în jurul Capitoliului, cât şi în interiorul edificiului.

Şedinţa va avea mai multe momente-cheie, care vor consacra intrarea în istorie a lui Donald Trump drept primul preşedinte american pus sub acuzare de două ori în timpul mandatului. Precedenta punere sub acuzare, respinsă în cele din urmă de Senat în februarie 2020, viza abuzul de putere şi obstrucţionarea Congresului.

Prima oră de dezbateri urmează să fie dedicată chestiunilor procedurale referitoare la articolul de impeachment (punere sub acuzare în vederea demiterii, n.r.).

Votul în sine se anunţă de durată, atât din cauza restricţiilor specifice pandemiei de coronavirus, cât şi pe seama faptului că membrii Congresului trebuie să treacă prin detectoare de metal pentru a putea ajunge în plenul Camerei.

Trump, primul preşedinte american vizat de impeachment de două ori, are toate şansele să îşi ducă la capăt mandatul

Camera Reprezentanţilor este dominată de democraţi, care au şi ininţiat rezoluţia de punere sub acuzare. Însă pronunţarea efectivă a verdictului revine Senatului american, care trebuie să se pronunţe în favoarea impeachment-ului cu votul a două treimi dintre membri.

Chiar şi în condiţiile actuale, când numeroşi congresmeni republicani s-au pronunţat public pentru îndepărtarea din funcţie a lui Donald Trump înainte de finalul mandatului său, pe 20 ianuarie, şansele de agregare ale unei astfel de majorităţi rămân doar teoretice.

Prin urmare, actualul preşedinte are şanse considerabile să îşi ducă la termen mandatul, însă cu blamul punerii sub acuzare, pentru a doua oară într-un an, în ultima sa săptămână la Casa Albă.