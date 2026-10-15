Donald Trump s-a răzgândit. Execuția teroristului Nidal Hasan nu va fi transmisă în direct: „Rudele victimelor pot asista, dacă doresc”

Considerat un „lup singuratic” al grupării jihadiste Al-Qaida, acest fost psihiatru militar cu grad de maior a ucis 13 persoane. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat joi că s-a răzgândit, iar execuția teroristului Nidal Hasan, fost maior american care a ucis 13 soldați și a rănit alți 32 la o bază militară din Texas, nu va fi transmisă în direct. Președintele SUA a spus că rămâne la opinia că execuția publică ar fi fost un „mijloc de descurajare puternic” și ar fi oferit lumii ocazia să vadă cum „tratează America teroriștii și gunoaiele”.

Într-o postare pe Truth Social, canalul preferat de comunicare al liderului american, Donald Trump a afirmat că Hasan este „malefic” și a învinovățit administrația Obama pentru atacul terorist în care au murit 13 soldați.

„Nidal Malik Hasan, un fost maior al armatei SUA devenit trădător, este un om foarte rău și malefic, care a ucis 13 oameni, inclusiv o femeie-soldat însărcinată, care a murit, împreună cu fiul ei nenăscut, și care a rănit, foarte grav, alți 32 de oameni nevinovați.

FBI-ul din mandatul lui Barack Hussein Obama a interceptat comunicații electronice între Hasan și clericul radical de origine yemenită, Anwar al-Awlak. Atunci când aceste mesaje au fost evaluate de membrii echipei FBI pentru combaterea terorismului au ajuns la concluzia că nu reprezentau o amenințare. Această evaluare a acțiunilor administrației Obama a fost considerată ulterior un eșec major al serviciilor de informații”, a spus Trump.

Președintele american a anunțat apoi că s-a răzgândit, iar execuția nu va fi transmisă public, deși în opinia lui ar fi reprezentat un „mijloc puternic de descurajare”. Totuși, a spus Trump, rudele victimelor pot asista personal la execuție dacă își doresc.

„Acestea fiind spuse, cred că transmiterea în direct a execuției, pentru ca toată lumea să o poată vedea, ar fi putut constitui un mijloc puternic de descurajare, oferind lumii ocazia de a vedea cum tratează America teroriștii și GUNOAIELE precum Hasan.

Cu toate acestea, mulți oameni foarte buni și bine intenționați ar prefera să nu-l vadă murind, nici printr-o transmisiune în direct, nici prin intermediul vreunui alt mijloc vizual.

El va muri, așa cum a fost programat, prin împușcare de către un pluton de execuție, dar evenimentul nu va fi transmis în direct. Totuși, rudele victimelor pot asista personal la execuție, dacă doresc. Merită să fie martori la ÎNFĂPTUIREA DREPTĂȚII!”, a scris Trump pe rețeaua socială.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost cel care a anunțat că execuția prin împușcare a lui Nidal Hasan va fi publică, atrâgând critici puternice la nivel internațional.

„Va fi împușcat de soldați, așa cum se cuvine, și ne vom asigura că publicul poate asista, că va fi o execuție publică”, a precizat Pete Hegseth într-un videoclip distribuit pe X.

Oficiali ai Pentagonului au precizat ulterior declarației lui Hegseth că execuția va fi transmisă în direct.

Anunțul a stârnit o controversă uriașă în SUA și a avut ecou la nivel internațional. ONU a avertizat că o astfel de transmisie ar echivala cu o execuție publică și ar constitui o formă de tortură.

„Aşa cum a subliniat Înaltul Comisar (pentru drepturile omului) ca reacţie la execuţiile publice din Afghanistan şi Iran, execuţiile publice constituie o formă de tratament sau pedeapsă crudă, inumană sau degradantă. Transmisia în direct a unei execuţii este echivalentă cu o execuţie publică şi ar încălca interdicţia absolută a torturii. Nerespectarea acestei interdicţii ar face inevitabil execuţia arbitrară prin natura ei. Aceasta ar duce la o încălcare a dreptului la viaţă”, a transmis ONU.

Nidal Hasan va fi împușcat la data de 3 decembrie

Nidal Hasan, un musulman de origine palestiniană născut în Statele Unite, a deschis focul pe 5 noiembrie 2009 într-un centru medical al bazei de la Fort Hood, Texas. El și-a justificat ulterior atacul spunând că a vrut să îi împiedice pe soldați să participe la „războaiele ilegale” ale SUA în Afganistan și Irak.

Considerat un „lup singuratic” al grupării jihadiste Al-Qaida, acest fost psihiatru militar cu grad de maior a ucis 13 persoane, dintre care 12 soldați, și a rănit alte câteva zeci.

A fost condamnat la moarte pe 28 august 2013. În octombrie 2026, ordinul de executare prin pluton de execuție a primit aprobarea finală, data stabilită fiind 3 decembrie 2026. Execuția lui Nidal Hasan va fi prima pusă în practică de armata americană din 1961 încoace.