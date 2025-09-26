Drone neidentificate au provocat o alertă de securitate la o bază militară franceză

1 minut de citit Publicat la 14:32 26 Sep 2025 Modificat la 14:32 26 Sep 2025

Aceste intruziuni au dus la închideri temporare de aeroporturi. sursa foto:Getty

Un incident în care mai multe drone neidentificate au survolat în noaptea de luni spre marți tabăra militară Mourmelon-le-Grand din Franța a dus la intensificarea măsurilor de securitate și la declanșarea unei anchete, au confirmat oficiali militari, notează Euronews.

Dronele au zburat deasupra bazei Mourmelon-le-Grand, care găzduiește Regimentul 501 de tancuri și unde au fost instruiți soldați ucraineni, potrivit presei franceze.

Oficiali militari au declarat pentru publicațiile locale că micile aparate observate deasupra bazei din departamentul Marne „nu erau drone pilotate de personal militar”, conform delegației militare departamentale. Cotidianul regional L’Union a fost primul care a relatat incidentul.

Baza a sporit imediat măsurile de securitate după aceste survoluri neautorizate. Mourmelon-le-Grand a găzduit pe tot parcursul anului 2024 soldați ucraineni antrenați în cadrul forței „Champagne”.

Legislația franceză interzice strict zborul dronelor civile deasupra instalațiilor militare. Survolurile neautorizate ale unor obiective sensibile sunt considerate amenințări la adresa securității naționale și se pedepsesc cu amenzi mari sau închisoare.

Incidentul se înscrie într-un tipar tot mai frecvent de incursiuni neautorizate ale dronelor în Europa, raportate în ultima lună. Mai multe țări europene au semnalat zboruri de UAV-uri operate de persoane necunoscute deasupra unor obiective civile și militare sensibile din Scandinavia, Polonia și statele baltice.

Aceste intruziuni au dus la închideri temporare de aeroporturi, anulări de zboruri și intensificarea patrulelor aeriene în regiunile afectate.

Oficialii NATO suspectează că Rusia s-ar putea afla în spatele perturbărilor, multe țări calificându-le drept operațiuni de „atac hibrid” menite să testeze capacitatea de reacție a apărării europene.

Armata franceză nu a făcut publice detalii despre originea dronelor, traseul lor de zbor sau durata incursiunii la Mourmelon-le-Grand. Autoritățile continuă ancheta asupra breșei de securitate, potrivit relatărilor din presă.

Oficiali europeni din domeniul apărării coordonează răspunsuri la ceea ce pare a fi o campanie concertată de supraveghere prin drone, care vizează infrastructuri critice și instalații militare de pe continent.

Vineri este programată o reuniune a statelor membre UE pentru a discuta propunerea privind construirea unui „zid antidrone”.