Economia „la negru” a explodat în Germania și a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani

Economia „la negru” a Germaniei a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, pe fondul dificultăților economice ale țării. Dimensiunea economiei subterane a ajuns astfel la 510 miliarde de euro și este așteptată să crească în 2026 cu aproximativ 30 de miliarde de euro, potrivit unui studiu al Universității din Linz și Institutul pentru Cercetări Economice Aplicate din Tubinge, relatează Agerpres.

Friedrich Schneider, cercetător în domeniul finanţelor, estimează dimensiunea economiei subterane la 510 miliarde de euro, iar în 2026, se aşteaptă ca aceasta să crească cu 5,5%, ajungând la 538 de miliarde euro.

Economia subterană a înflorit în Germania din două cauze principale: creşterea slabă a economiei germane şi creşterea şomajului. „Acest lucru reduce veniturile din locurile de muncă declarate şi creează un stimulent pentru activităţi nedeclarate sau ilegale”, spun experții.

Potrivit autorilor, economia subterană cuprinde munca nedeclarată şi veniturile din activităţi ilegale, inclusiv anumite forme de jocuri de noroc şi prostituţie.



Studiul mai arată că raportul dintre economia subterană şi producţia economică a Germaniei în 2026 este puţin sub media din 20 de state industrializate majore. Cu toate acestea, economia subterană a Germaniei a crescut cu 2,4 puncte procentuale din 2021, de trei ori mai mult decât media tuturor ţărilor analizate