Clasamentul salariilor din Europa: Topul veniturilor, pe țări. Românii câștigă mai puțin decât italienii, dar pot cumpăra mai mult

Publicat la 10:26 17 Dec 2025

Salariile diferă considerabil între țările europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ianuarie este o lună populară pentru schimbări profesionale, deoarece angajații își pun în aplicare rezoluțiile de Anul Nou, iar companiile își ajustează planurile de recrutare pentru primul trimestru. Pentru mulți lucrători, salariul este un factor decisiv în următorul pas din carieră. Dincolo de diferențele clare dintre sectoare, veniturile diferă considerabil între țările europene, atât în valori nominale, cât și ajustate la puterea de cumpărare, potrivit Euronews.

Te gândești să schimbi nu doar compania, ci și țara? Sau ești pur și simplu curios cât câștigă alții? Iată cum diferă salariile în Europa, conform celor mai recente date Eurostat din 2024.

Media UE: salarii de aproape 40.000 de euro pe an

Salariul mediu anual per angajat în Uniunea Europeană este de 39.808 euro. În interiorul UE, acesta variază de la 15.387 euro în Bulgaria până la 82.969 euro în Luxemburg, de 5,4 ori mai mult.

Pe lângă Luxemburg, alte cinci țări depășesc pragul de 50.000 de euro anual: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania.

La coada clasamentului, pe lângă Bulgaria, se află Grecia și Ungaria, cu salarii medii sub 20.000 de euro.

În multe țări, o parte importantă a populației lucrează part-time, însă Eurostat ajustează datele astfel încât să reflecte salariul echivalent pentru un program full-time.

Datele arată că salariile sunt, în general, mai mari în Europa de Vest și de Nord și mai mici în Europa de Est și de Sud-Est.

De ce există diferențe mari între Est și Vest

Giulia De Lazzari, economist la Organizația Internațională a Muncii (ILO), subliniază că structura economică și productivitatea sunt factori-cheie.

„O productivitate mai mare permite țărilor să susțină salarii mai ridicate”, a declarat ea pentru Euronews Business.

Țările cu o pondere mare a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată — precum finanțele, IT-ul sau industria avansată — tind să aibă salarii mai mari decât cele axate pe agricultură, textile sau servicii de bază.

De asemenea, sindicatele, negocierile colective și nivelul salariului minim influențează semnificativ veniturile.

Agnieszka Piasna, cercetător senior la Institutul Sindical European (ETUI), explică faptul că nivelul scăzut de sindicalizare și șomajul mai ridicat reduc puterea de negociere a angajaților — o situație frecventă în Europa Centrală și de Est.

Salarii ajustate la puterea de cumpărare

Diferențele se reduc atunci când salariile sunt calculate în standardul puterii de cumpărare (PPS), care ține cont de costul vieții.

În acest caz, salariile ajustate variază între 21.644 PPS în Grecia și 55.051 PPS în Luxemburg, iar raportul dintre minim și maxim scade la 2,5.

România urcă semnificativ în clasament când se ia în calcul puterea de cumpărare (cu peste 36.000 PPS), depășind Italia, Malta, Croația, Polonia, Cehia sau Portugalia, în timp ce Estonia coboară.

Dacă ritmul mediu de creștere din ultimii cinci ani se menține, salariul mediu din UE ar putea ajunge la 41.600 euro în 2025 și 43.400 euro în 2026, deși evoluțiile diferă puternic de la o țară la alta.

Clasamentul salariilor medii anuale în Europa (2024)

Luxemburg – 82.969 € Danemarca – 71.565 € Irlanda – 61.051 € Belgia – 59.632 € Austria – 58.600 € Germania – 53.791 € Finlanda – 49.428 € Suedia – 46.525 € Franța – 43.790 € Zona euro – 43.512 € Uniunea Europeană – 39.808 € Slovenia – 35.133 € Spania – 33.700 € Italia – 33.523 € Malta – 33.499 € Lituania – 29.104 € Cipru – 27.611 € Estonia – 26.546 € Portugalia – 24.818 € Cehia – 23.998 € Croația – 23.446 € Letonia – 22.262 € Polonia – 21.246 € România – 21.108 € Slovacia – 20.287 € Ungaria – 18.461 € Grecia – 17.954 € Bulgaria – 15.387 €