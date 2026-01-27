Partidul lui Friedrich Merz vrea să interzică munca part-time: „Cei care pot munci mai mult ar trebui să muncească mai mult”

OCDE a declarat că economia germană are de suferit, în parte, deoarece femeile și persoanele în vârstă nu sunt integrate adecvat pe piața muncii. Foto: Getty Images

Partidul condus de premierul Friedrich Merz, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), se pregătește să adopte o moțiune prin care dreptul la munca part-time este interzis. Ar mai putea lucra cu jumătate de normă doar mamele, care au copii în îngrijire, persoanele care au grijă de rude vârstnice, sau cei care sunt înscriși într-un program de formare profesională. „Cei care pot munci mai mult ar trebui să muncească mai mult”, a declarat lidera grupării din CDU care a propus moțiunea, relatează The Guardian.

Inițiativa aparține unei grupări din CDU care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii din Germania. Aceștia spun că cei care doresc să lucreze mai puține ore ar trebui să obțină o permisiune specială pentru a face acest lucru.

Permis special pentru a lucra part-time

În prezent, fiecare angajat din cea mai mare economie a Europei are un drept fundamental de a lucra cu normă parțială, mulți, în special femei, având adesea nevoie de acest lucru din motive legate de îngrijirea copiilor sau a rudelor vârstnice.

Însă influenta grupare CDU consideră că, întrucât economia suferă de un deficit de forță de muncă calificată, nimeni nu ar trebui să aibă un drept legal de a practica muncă part-time ca un „stil de viață”.

„Cei care pot munci mai mult ar trebui să muncească mai mult”, a declarat președinta aripii de afaceri, Gitta Connemann, pentru revista de știri Stern, care a obținut o copie scursă a moțiunii.

Propunerea, care este de așteptat să fie adoptată la conferința generală a CDU de luna viitoare de la Stuttgart, moment în care ar deveni politică oficială a partidului, se aliniază cu comentariile făcute de cancelarul Friedrich Merz despre ceea ce el percepe ca fiind lipsa de motivație a germanilor.

Merz, nemulțumit de cât muncesc germanii

Sub presiunea de a face schimbări pentru a stimula creșterea economică lentă, conservatorul le-a spus alegătorilor că prosperitatea țării lor nu va fi menținută „cu o săptămână de lucru de patru zile și echilibru între viața profesională și cea personală”.

Recent, el i-a acuzat în mod implicit de chiul, susținând că se declară bolnavi în mod fals, criticând ușurința relativă cu care certificatele medicale pot fi obținute de la medicii de familie prin telefon.

Moțiunea privind munca cu normă parțială prevede excepții pentru persoanele care cresc copii, îngrijesc rude sau urmează programe de formare profesională. Cei care aleg să lucreze part-time și nu se încadrează în aceste categorii nu ar mai trebui, însă, să aibă voie să opteze pentru munca cu jumătate de normă, se arată în document.

Connemann a primit deja critici din interiorul propriului partid, Dennis Radtke, președintele aripii sociale a CDU, acuzând grupul de afaceri că își stabilește greșit prioritățile.

„O astfel de restricție înseamnă a pune căruța înaintea boilor”, a declarat el pentru grupul media Funke. El a spus că și-ar dori să vadă mai multe persoane care lucrează part-time trecând sau revenind la normă întreagă, dar că pentru mulți acest lucru este perceput ca o capcană, deoarece angajatorii sunt adesea inflexibili în privința programului de lucru, oamenii sunt plătiți mai puțin și se confruntă cu limitări în dezvoltarea carierei.

Radtke a afirmat că serviciile de îngrijire a copiilor și a persoanelor vârstnice trebuie îmbunătățite pentru a crea condițiile necesare ca cei care doresc să muncească să poată face acest lucru. Însă restrângerea dreptului la muncă part-time doar pentru îngrijitori sau părinți ar însemna definirea nivelului de îngrijire și a vârstei copiilor până la care această îngrijire este necesară, când „acest lucru poate și ar trebui să fie decis individual de fiecare familie”, a adăugat el.

IG Metall, puternicul sindicat al metalurgiștilor, și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea. „Problema nu este lipsa de voință sau de performanță, ci condițiile inadecvate” pentru cei care nu pot lucra cu normă întreagă, a declarat lidera sindicatului, Christiane Benner.

Potrivit Institutului pentru Cercetarea Ocupării Forței de Muncă din Germania (IAB), rata muncii cu normă parțială în țară a crescut la puțin peste 40% în al treilea trimestru al anului 2025, în parte din cauza creșterii ocupării forței de muncă în sectoare precum sănătatea, serviciile sociale, educația și învățământul, și a scăderii ocupării în sectorul manufacturier, unde munca cu normă întreagă este mai frecventă.

Prin comparație, în Regatul Unit rata era de aproximativ 24% în 2025, iar în Franța de puțin sub 18% în 2024. Dintre aceste persoane, în Germania 76% dintre lucrătorii part-time sunt femei, proporție similară cu cea din Regatul Unit și Franța.

Anul trecut, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a declarat că economia germană are de suferit, în parte, deoarece femeile și persoanele în vârstă nu sunt integrate adecvat pe piața muncii.