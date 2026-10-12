Finlanda cere UE să interzică aproape total călătoriile rușilor pe teritoriu european

Valtonen a reluat și solicitarea de a interzice intrarea în UE a foștilor combatanți ruși. Foto: Profimedia Images

Ministra de externe a Finlandei, Elina Valtonen, a transmis Uniunii Europene cinci solicitări care ar limita drastic posibilitatea cetățenilor ruși de a intra și de a călători pe teritoriul UE, într-o scrisoare datată 12 octombrie și consultată de Kyiv Independent.

„Kremlinul trebuie să înțeleagă că perpetuarea agresiunii va duce la o izolare și mai mare. Vă cer să tratați aceste propuneri cu maximă urgență”, a scris Valtonen. Miniștrii de externe ai UE se reunesc la Luxemburg.

Prima solicitare este „încetarea eliberării vizelor Schengen pentru cetățenii ruși care efectuează călătorii neesențiale, inclusiv turistice”. Finlanda aplică restricții naționale încă din 2022, a precizat ea, însă mai multe țări, în special Franța, Spania și Italia, s-au opus încercărilor de a interzice eliberarea vizelor turistice pentru ruși.

Valtonen scrie că ar susține o propunere germană privind „vizele cu valabilitate teritorială limitată”, dar numai ca măsură temporară.

În al doilea rând, Valtonen cere introducerea, ca măsură de sancționare, a unei interdicții obligatorii de acordare a vizelor pentru persoanele din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, precum și pentru toate persoanele și entitățile sancționate de UE.

În al treilea rând, Finlanda dorește refuzarea vizelor pentru „sportivii ruși și membrii echipelor sportive care au legături strânse cu guvernul rus”.

Revenirea sportivilor ruși la competițiile sportive internaționale a provocat nemulțumiri considerabile în cercurile politice europene, iar comisarul european pentru sport, Glenn Micallef, participă pentru prima dată la reuniunea miniștrilor de externe din 12 octombrie pentru a discuta despre măsurile care pot fi luate.

Valtonen a reluat și solicitarea de a interzice intrarea în UE a foștilor combatanți ruși. Măsura fusese propusă, anterior, în cadrul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE, din iulie, dar a fost slăbită deoarece statele membre nu au reușit să ajungă la un acord privind mecanismul de aplicare.

Interdicția privind foștii combatanți a fost menționată și înaintea reuniunii miniștrilor de externe de omologul estonian al lui Valtonen, Margus Tsahkna, care a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar presupune intrarea acestora în UE, în condițiile în care „mulți dintre ei sunt sprijiniți de serviciile secrete ruse”.

În cele din urmă, Finlanda a cerut Comisiei Europene „să prezinte o modificare substanțială a Codului de vize”, care să „permită Uniunii Europene să impună rapid și uniform restricții obligatorii privind vizele atunci când relațiile sale politice sau de securitate cu o țară terță se deteriorează grav”.

Comisia Europeană urmează să propună în ianuarie o nouă legislație privind vizele, care va prevedea o abordare mult mai dură față de țările care amenință UE, precum Rusia.