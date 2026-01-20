“Forțele americane trebuie expulzate din bazele britanice”. Apel radical la Londra, în urma amenințărilor lui Trump

"Marea Britanie ar trebui să renunțe la dependența de cooperarea militară americană". FOTO: Hepta

Marea Britanie ar trebui să ia în considerare expulzarea forțelor SUA din bazele militare britanice, a declarat liderul Partidului Verde din Marea Britanie, Zack Polanski. El a spus pentru The Guardian că Marea Britanie ar trebui să renunțe la dependența de cooperarea militară americană, deși nu a spus dacă susține cheltuirea mai multor bani pentru înlocuirea acestei capacități.

Comentariile sale vin în contextul în care prim-ministrul, Keir Starmer, încearcă să-l îmbuneze pe președintele SUA și să-l descurajeze în privința amenințărilor sale de a invada Groenlanda și de a impune tarife țărilor europene care i se opun.

Polanski a declarat pentru podcastul Politics Weekly al publicației The Guardian: „Cred că este destul de îngrijorător că ne-am permis să devenim atât de dependenți de interesele americane și că o mare parte din acest lucru depinde de întrebarea: dacă Donald Trump este într-o dispoziție bună sau nu.”

El a adăugat: „Ar trebui să revizuim bazele americane de pe teritoriul britanic și să ne uităm la o adevărată revizuire strategică a apărării.”

Întrebat dacă consideră SUA o amenințare mai mare decât Rusia, el a spus: „Cred că Donald Trump este periculos. Cred că Vladimir Putin a făcut în mod clar mai mult.

„Dar apoi putem vorbi despre complicitatea sau permisiunea activă a lui Donald Trump asupra lui [Benjamin] Netanyahu și genocidul din Gaza. Niciunul dintre aceste lucruri nu este în regulă și cred că nu este vorba despre compararea lucrurilor.”

Trump a amenințat cu sancțiuni economice opt țări - Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda - confruntat cu rezistența acestora la cererile sale de a cumpăra Groenlanda.

Riscuri privind declanșarea unui nou război comercial

Vorbind de la Downing Street luni dimineață, Starmer a avertizat împotriva amenințării unui război comercial, dar a spus că nu crede că președintele SUA își va îndeplini amenințarea de a invada insula, care face parte din teritoriul danez.

Țările Uniunii Europene (UE) nu vor folosi încă instrumentul anticoercitiv (ACI) ca răspuns la amenințările tarifare ale lui Trump cu privire la Groenlanda. UE va acorda prioritate unei „soluții diplomatice”, potrivit surselor citate de Euronews.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, la Davos că „e timpul să construim o Europă nouă, independentă”.

„Nostalgia nu va aduce înapoi vechea ordine mondială”, a avertizat șefa Comisiei Europene.

„Este timpul să construim o Europă nouă, independentă. Primul pas spre Europa independentă e acordul Mercosur”, a declarat von der Leyen, apărând acordul comercial contestat în UE.