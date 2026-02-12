Cabana Petrohan era proprietatea lui Ivaylo Kalushev, care fondase ONG-ul în 2022. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Se complică tot mai mult cercetările criminaliştilor bulgari în cazul celor şase morţi suspecte, printre care se numără şi un băiat de 15 ani. A fost deschisă o comisie de anchetă în Parlament, iar preşedintele Agenţiei de Securitate a declarat că în cazul şocant este implicat şi un fost demnitar care a deţinut o funcţie foarte înaltă. Mai mult, primarul Sofiei, Vasil Terziev, a dezvăluit public că îl cunoştea pe ONG-ului care organizează tabere pentru tineri şi care s-ar fi transformat în sectă. În vârstă de 51 de ani, Ivaylo Kalushev era speleolog de renume mondial şi autoproclamat lider spiritual, iar trupul său a fost găsit duminica trecută într-o rulotă, alături de cele ale lui Nikolay Zlatkov, de 22 de ani, și Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Fost demnitar, implicat în crimele din Bulgaria. Dezvăluirile primarului Sofiei despre liderul ONG-ului

Joi, au fost publicate primele date oficiale din ancheta deceselor suspecte din Bulgaria. Expertiza medico-legală a stabilit în mod incontestabil că liderul spiritual al ONG-ului, Ivaylo Kalushev, şi Nikolay Zlatkov au tras cu armele descoperite la faţa locului în timp ce pe mâinile adolescentului de 15 ani nu s-au găsit urme de praf de puşcă. Aleksandar Makulev a fost găsit cu degetele ambelor mâini împreunate, potrivit Novinite.

În plan politic, astăzi, a fost scandal în Parlamentul de la Sofia, cu acuzaţii grave legate de cazul celor şase morţi suspecte. În acest context, primarul capitalei ţării vecine, Vasil Terziev, şi fostul ministru bulgar al Mediului şi Apelor au recunoscut public că-l cunoşteau pe fondatorul ONG-ului şi liderul spiritual al grupului.

Mai mult, cei doi politicieni au spus că, în anii trecuţi, au fost în vizită cu familiile lor la cabana Petrohan, unde luni, 2 februarie, au fost descoperiţi fără viaţă Ivaylo Ivanov (49 de ani), Decho Vassilev (45 de ani) și Plamen Stattev (51 de ani).

Pe de altă parte, au apărut martori care au povestit despre relaţii sexuale pe care liderul grupului le întreţinea cu minori. Autorităţile bulgare analizează cum şi în ce fel Ivaylo Kalushev şi ceilalţi membri ai grupării sale au primit permise de port armă şi dacă procedurile au fost respectate.

Anchetatorii bulgari: ONG-ul lui Kalushev opera între Bulgaria şi Mexic

Ceea ce iniţial părea a fi un incident tragic s-a transformat rapid într-o reţea complexă de presupuse abuzuri sexuale, practici de tip cult, eşecuri instituţionale şi implicări politice. În centrul atenţiei se află Ivaylo Kalushev, care a condus ceea ce anchetatorii descriu ca o "societate închisă cu elemente de sectă" care opera între Bulgaria şi Mexic, atrăgând copii vulnerabili şi familii în căutare de îndrumare spirituală – confruntându-se cu acuzaţii de manipulare, abuz şi control sistematic care s-ar putea în cele din urmă să fi dus la cele şase decese, a mai informat Novinite.com.

Procurorii suspectează că decesele ar putea fi crime-sinucideri sau sinucideri, o lipsă de claritate care a alimentat speculaţiile şi teoriile conspiraţioniste în rândul bulgarilor.

Cabana Petrohan era folosită ca bază pentru o organizaţie neguvernamentală dedicată protecţiei naturii, deşi unele relatări îi descriu pe membrii acesteia ca fiind "pădurari" care, timp de ani de zile, au patrulat zona din apropierea graniţei cu Serbia şi au asistat poliţia de frontieră. De alfel, cinci dintre victime erau membri ai ONG-ului Agenţia Naţională pentru Controlul Ariei Protejate şi locuiau în cabană. Băiatul de 15 ani era fiul unui prieten.

Poliţia a difuzat imagini înregistrate de camerele de supraveghere din exteriorul cabanei, filmate pe 1 februarie, ziua crimelor, în care se vede cum cei şase decedaţi îşi iau rămas bun unul de la celălalt.

Cei trei care au rămas în cabană au fost filmaţi mai târziu în timp ce îi dădeau foc. Agenţii au mai declarat că membrii ONG-ului erau implicaţi în budismul tibetan, adăugând că în interiorul cabanei au fost găsite cărţi şi afişe budiste. Poliţia a citat, de asemenea, o rudă a unuia dintre membri, care a vorbit despre "instabilitatea psihologică excepţională" din cadrul grupului. Poliţia a declarat că în apropierea cadavrelor au fost găsite patru cartuşe, două pistoale şi o puşcă, iar experţii criminalişti au stabilit că focurile au fost trase de la distanţă mică.

Expertizele balistice

Mai multe analize criminalistice comandate pentru ancheta în cazul Petrohan au revelat dovezi balistice esenţiale. Reziduuri de praf de puşcă care se potrivesc cu compoziţia găsită pe trei arme de foc recuperate au fost detectate pe mâna dreaptă a lui Decho Vassilev (45 de ani) şi pe mâna dreaptă a lui Plamen Stattev (51 de ani).

Din cauza contaminării extinse cu sânge a mâinilor lui Ivaylo Ivanov (49 de ani), au fost solicitate teste suplimentare pentru a examina hainele sale în căutarea urmelor de praf de puşcă. Echipele criminalistice au confirmat că două cartuşe goale recuperate de la locul faptei proveneau de la un pistol Glock găsit lângă decedat. Între timp, se aşteaptă o evaluare grafologică a materialelor confiscate din refugiul montan, care includ însemnări scrise de mână despre purificarea spirituală şi practici intime.

Decesele descoperite într-o rulotă în apropiere de vârful Okolchiţa

Se depun eforturi în continuare pentru a determina când au murit de fapt cele trei persoane descoperite într-o rulotă sub vârful Okolciţa. Rezultatele preliminare ale balisticii au indicat prezenţa unor particule substanţiale de praf de puşcă pe mâinile lui Ivaylo Kalushev, cu reziduuri suplimentare găsite pe palmele lui Nikolay Zlatkov, care avea 22 de ani.

De remarcat este faptul că mâinile lui Aleksandar Makulev, băiatul de 15 ani, nu prezentau astfel de urme, conform sursei citate.

Concluziile privind cauza morţii

Medicii legişti au concluzionat că Plamen Stattev a murit în urma unei răni prin împuşcare la cap, provocată de o armă de calibru 9 mm descărcată de la o distanţă extrem de mică. Arsuri erau evidente pe părul facial, în special pe sprâncene şi barbă, însă scalpul a rămas nears şi faţa nu prezenta leziuni termice. Acest tipar este caracteristic persoanelor expuse la combustibili inflamabili sau la incendii.

Moartea lui Decho Vassilev a rezultat, de asemenea, de la o armă de 9 mm cu care s-a tras de la distanţă foarte mică. Încheieturile şi palmele sale prezentau arsuri, probabil cauzate de un lichid inflamabil care îi acoperea mâinile şi care s-a aprins ulterior. Specialiştii legişti au stabilit că împuşcătura fatală ar fi putut fi autoprovocată.

Se aşteaptă finalizarea evaluării medico-legale pentru al treilea cadavru (Ivaylo Ivanov), care avea pantalonii parţial arşi.

Apar acuzaţii de abuz sexual

În cadrul procedurilor preliminare au apărut mărturii ale martorilor care descriu contacte sexuale cu minori. Mărturiile adunate până în prezent confirmă că această comunitate izolată impunea sesiuni obligatorii de meditaţie care includeau vizualizări, mantre şi tehnici similare.

Probele confirmă prezenţa continuă a minorilor şi adolescenţilor atât într-o proprietate din Mexic, cât şi în diferite locaţii din Bulgaria. Declaraţiile martorilor susţin că au avut loc relaţii sexuale între un bărbat adult şi băieţi minori.

Autorităţile interoghează martorii pentru a înţelege modul de funcţionare al organizaţiei şi pentru a urmări donaţiile făcute către persoane fizice şi entităţi non-profit.