Fotografia terifiantă, postată de șeful mercenarilor Wagner: "Trebuiau să fie de cinci ori mai puțini”

Prigojin a susținut, din nou, comandamentul de la Moscova că nu oferă suficientă muniție grupării sale paramilitare, după ce a postat o poză terifiantă.

El a spus că problemele cu muniția pe care le-a semnalat la începutul acestei săptămâni, vorbind acum despre faptul că gruparea Wagner nu ar avea un statut oficial în cadrul forțelor armate ruse și afirmând că fie ministrul rus al Apărării Serghei Șoigu, fie șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, ar trebui să semneze documentele necesare remedierii situației legate de gloanțe.

Niciunul dintre ei nu vrea să semneze, fiindcă noi nu existăm în mod formal”, a spus Prigojin, citat de agenția Anadolu.

Pentru a-și întări acuzațiile el a publicat o fotografie cu zeci de luptători morți, afirmând că acestea au fost pierderile înregistrate de mercenarii Wagner în luptele din jurul orașului Bahmut din Donețk doar în cursul zilei de marți.

Losses of the PMC Wagner in the Bakhmut direction. One day. Prigozhin photo. pic.twitter.com/V2FJHBdJn0