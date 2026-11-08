Franța asigură că europenii vor fi reprezentați la trilaterala SUA-Rusia-Ucraina: „Vom fi acolo și vocea Europei va fi auzită”

Europenii şi Franţa vor fi reprezentaţi la discuţiile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, care vor avea loc pe 10 şi 11 noiembrie la Abu Dhabi, a afirmat, duminică, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, fără a preciza cum se va desfăşura concret această reprezentare, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Europenii vor fi bine reprezentaţi, iar Franţa va fi la Abu Dhabi pentru a participa la aceste discuţii”, a spus ministrul francez la postul RTL/Public Sénat. „Încă nu vă pot spune cine va reprezenta Franţa cu această ocazie, dar ea va fi acolo cu”, a adăugat el.

„Au fost discuţii uneori fără europeni, alteori cu europeni. De data aceasta ei vor participa. Franţa va fi acolo şi va face să fie auzită vocea Europei”, a mai spus Jean-Noël Barrot.

„În ultimele săptămâni, europenii au ridicat vocea şi le-au spus mediatorilor americani că nicio discuţie care priveşte viitorul acestui continent nu poate face abstracţie de aşteptările şi exigenţele noastre”, a continuat şeful diplomaţiei franceze, protestând faţă de excluderea aliaţilor europeni ai Ucrainei din discuţiile de pace mediate de emisarii lui Donald Trump, adică Steve Witkoff şi Jared Kushner.

În urmă cu o săptămână, oficiali de la Kremlin au declarat că oficiali europeni ar putea fi prezenţi la Abu Dhabi la noua serie de negocieri dintre Rusia şi Ucraina mediate de SUA, dar nu vor participa direct la aceste discuţii, ci doar vor avea contacte separate cu Ucraina şi SUA.

Totuşi, într-un anumit stadiu al negocierilor de pace ruso-ucrainene va fi nevoie şi de participarea europenilor, a admis purtătorul de cuvânt al dictatorului Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

„Dacă, să zicem, raţiunea va prevala în Europa, numărul celor interesaţi să desfăşoare discuţii va creşte. Dacă nu, atunci nu va fi aşa. În orice caz, aceasta nu priveşte procesul de negocieri tripartite”, a spus el, referindu-se la viitoarele discuţii de la Abu Dhabi şi confirmând astfel că acolo Rusia exclude participarea la tratative a susţinătorilor europeni ai Ucrainei.

Discuții în UE pentru o reprezentare unitară

La rândul ei, şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a criticat abordarea haotică a ţărilor europene în negocierile privind Ucraina care vor avea loc la Abu Dhabi şi a cerut Uniunii Europene să precizeze cine vorbeşte în numele său.

Aceste negocieri au scopul de a schiţa o ieşire din conflict, la mai mult de patru ani şi jumătate de la invazia rusă în Ucraina. Preşedintele american Donald Trump a susţinut că se pregăteşte "un mare acord, care va acoperi mai mult decât Ucraina" şi care "ar putea cuprinde toată Europa", fără a da detalii despre propunerile avansate.

Jared Kushner a explicat, ulterior, că SUA şi mai multe ţări europene au avut consultări la Bruxelles despre „necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai ample care să poată aşeza bazele unei păci durabile”.

Totuşi, europenii şi Ucraina au avertizat în ultimele zile că se opun oricărei încercări de realizare a unei noi „arhitecturi de securitate” peste capul lor, o practică ce ar aminti de împărţirea sferelor de influenţă, mai ales că crearea unei noi arhitecturi de securitate în Europa este o veche cerere a Rusiei, formulată de Putin înaintea invaziei, când a cerut retragerea trupelor NATO din Europa de Est şi garanţii că Ucraina şi Georgia nu vor adera la NATO.

Acelaşi emisar al lui Trump a declarat că NATO va rămâne piatra de temelie a apărării colective europene şi că orice acord trebuie „să respecte deplin suveranitatea, integritatea teritorială şi capacitatea de decizie independentă a fiecărei ţări, ceea ce include dreptul de a-şi alege alianţele, astfel încât nicio ţară să nu aibă drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia”.

Kushner a mai menţionat că SUA va avea consultări cu liderii europeni asupra rezultatelor negocierilor de la Abu Dhabi, astfel încât, dacă se vor înregistra progrese la aceste negocieri, în viitor europenii să poată participa la noi discuţii într-un format multilateral.

În acest timp, Kremlinul a afirmat, vineri, că încă nu are cunoştinţă de propunerile privind o nouă arhitectură de securitate pentru Europa avansate de Donald Trump după o întâlnire avută la Washington cu Kirill Dmitriev şi după consultări desfăşurate la Bruxelles între SUA şi unele ţări europene.

Fiind vorba despre „viitorul sistem de securitate” al continentului european, „desigur, fără europeni, această chestiune va fi la un moment dat imposibil” de abordat, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Prin urmare, este nevoie de discuţii cu europenii (...) Dar, aşa cum vedem cu toţii, deocamdată ei nu sunt capabili nici măcar să decidă cine poate vorbi în numele lor”, a spus el.