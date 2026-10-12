Germania anunță o „lovitură fără precedent” pentru Rusia lui Putin. „Mesajul este clar”

1 minut de citit Publicat la 11:58 12 Oct 2026 Modificat la 11:58 12 Oct 2026

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, alături de cancelarul german, Frierdrich Merz. Foto: Profimedia Images

Ministrul german de externe Johann Wadephul a catalogat următoarele sancţiuni împotriva Rusiei pe care urmează să le adopte blocul comunitar drept o „lovitură fără precedent” pentru economia de război a preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează dpa, preluată de Agerpres.

„Facem să fie mai dificil pentru Putin să-şi continue războiul de agresiune cu încălcarea legii internaţionale şi tentativa sa cinică de a epuiza populaţia civilă din Ucraina prin campanii de bombardamente criminale”, a anunţat Wadephul luni într-un comunicat.

În urma reuniunii miniştrilor de externe din Luxemburg urmează să se adopte sancţiuni împotriva unui număr record de persoane şi organizaţii acuzate că susţin efortul de război al Rusiei.

Potrivit unor oficiali ai UE, aproape 1.600 de persoane şi entităţi legate de complexul militaro-industrial rus vor fi vizate.

Sancţiuni suplimentare sunt plănuite împotriva a 77 de persoane şi entităţi implicate recent în organizarea a ceea ce UE consideră alegeri ilegale pentru Duma de Stat în teritoriile ocupate din Ucraina.

Wadephul, membru al Uniunii Creştin-Democrate a lui Friedrich Merz, nu a putut participa la reuniunea din Luxemburg de luni din cauza unei şedinţe a conducerii partidului de la Berlin.

„Sporim presiunea până când Putin este gata să negocieze serios despre pacea din Ucraina”, a spus Wadephul.

„Mesajul este clar: Rusia nu poate şi nu va câştiga acest război", a adăugat ministrul German de Externe.